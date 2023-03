V Turčiji po potresu aretirali 237 ljudi

V Turčiji so v povezavi z uničujočim potresom in njegovimi posledicami doslej sprožili preiskavo proti 768 osumljencem in aretirali 237 ljudi. Med osumljenimi so predvsem gradbena podjetja in tudi župan močno poškodovanega okrožja Nurdagi v pokrajini Gaziantep, kjer je bilo žarišče potresa.

icon-expand Potres v Turčiji FOTO: AP Župana okrožja Nurdagi Ökkesa Kavaka so pred dnevi aretirali v okviru preiskave, povezane z gradnjo dveh stavb, ki sta bili uničeni v potresu, poroča turška tiskovna agencija Anadolu. PREBERI ŠE Mesto porušeno, steklena stavba ostala nedotaknjena. Zakaj? Čeprav v državi že 20 let veljajo strogi predpisi, ki zapovedujejo potresno varno gradnjo, jih številni še vedno ne upoštevajo. To sta na boleč način razkrila februarska potresa, ki sta po podatkih turške vlade uničila več kot 200 tisoč stavb. Med njimi številne novejše z vsemi potrdili, da so zgrajene v skladu s predpisi. Po podatkih turške zbornice arhitektov je bila približno polovica porušenih stavb zgrajenih po letu 2001, ko so začeli veljati predpisi o protipotresni gradnji. V potresu z magnitudo 7,8, ki je 6. februarja stresel tla, je v Turčiji umrlo več kot 45.000 ljudi, v sosednji Siriji pa skoraj 6000. Na tisoče ljudi je bilo poškodovanih. PREBERI ŠE Tri tedne po uničujočem potresu izpod ruševin rešili psa Predstavniki pristojnih turških zdravstvenih oblasti medtem opozarjajo na povečan pojav uši in garij na prizadetih območjih. Poleg tega primanjkuje potrebnih zdravil, je povedal Vedat Bulut iz turškega zdravniškega združenja TTB. Ljudje s tega območja poročajo o slabih higienskih razmerah, med drugim o pomanjkanju stranišč. Združenje TTB je tudi pozvalo k takojšnji sanaciji kanalizacije. Odpadne vode se spušča neposredno v okolje, kar bi lahko spodbudilo razvoj nalezljivih bolezni, so opozorili.