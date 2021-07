V Turčiji se še vedno borijo s požari, število smrtnih žrtev naraslo na štiri

Več tisoč gasilcev se še vedno bori s hudimi požari v okolici znanega turškega letovišča Antalya. Umrli so štrije ljudje, več kot sto je poškodovanih. Vzrok požara še ni znan, a po besedah župana Antalye Muhittina Böceka kaže, da bi lahko bili podtaknjeni, saj je na štirih mestih, od koder so se razširili ognjeni zublji, zagorelo naenkrat. Policija je že začela s preiskavo.

V požarih v Turčiji so do zdaj umrli štrije ljudje, poroča BBC. Med njimi je tudi 82-letnik, ki je živel sam. Vsaj 122 jih je poškodovanih. "58 jih še vedno potrebuje zdravljenje," so sporočili iz turškega urada za katastrofe in izredne razmere. Župan Antalye Muhittin Böcek je povedal, da so požari na vseh štirih lokacijah izbruhnili naenkrat. "To kaže, da so bili podtaknjeni. Vendar zaenkrat nimamo jasnih informacij o tem," je dodal. Policija je danes začela z obsežno preiskavo.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Visoke temperature in močan veter sta še dodatno pripomogla k širjenju požarov, ki so bili najhujši na območju mesta Manavgat, 75 km vzhodno od letoviškega mesta Antalya. Televizijski posnetki kažejo pogorele zgradbe in kako so ljudje bežali čez polja, medtem ko so se gasilci borili z ognjenimi zublji. Skupno jih je pri gašenju sodelovalo 960 s približno 250 gasilskimi vozili, pomagali so si tudi z 19 helikopterji, dronom in letalom.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Požari so izbruhnili v sredo na štirih krajih približno 75 kilometrov vzhodno od mesta Antalya, ki je priljubljeno med turisti. Na redko poseljenem območju so ognjeni zublji popolnoma uničili 20 poslopij, v katerih je živelo 500 ljudi. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je povedal, da so pristojne oblasti že sprožile preiskavo. Ob tem je vsem, ki jih je prizadel požar, obljubil podporo. Od srede do danes je sicer v Turčiji izbruhnilo 41 požarov v 13 provincah, večino so doslej že pogasili, je sporočil turški minister za kmetijstvo in gozdarstvo Bekir Pakdemirli.