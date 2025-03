Turški protestniki po aretaciji Imamogluja: 'To je državni udar'

Več tisoč ljudi je zahtevalo Erdoganov odstop. Prišlo je do spopadov med protestniki in policijo, ki je uporabila solzivec in pridržala več ljudi.

V Turčiji so izbruhnili protesti, potem ko so oblasti pridržale istanbulskega župana Ekrema Imamogluja le nekaj dni pred tem, ko naj bi bil izbran za predsedniškega kandidata.

Policija je v okviru preiskave pridržala 100 ljudi, vključno z drugimi politiki, novinarji in poslovneži. V mestu so uvedli štiridnevne omejitve, vključno s prometnimi omejitvami ter omejitvijo javnih zbiranj.

Imamoglu iz največje opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) velja za enega najmočnejših političnih tekmecev predsednika Recepa Tayyipa Erdogana . Tožilci so ga obtožili korupcije in pomoči teroristični skupini ter ga označili za vodjo kriminalne združbe.

Protestniki so se podali na ulice, univerzitetne kampuse in podzemne postaje. V največjem turškem mestu so poročali o spopadih med protestniki in policijo. Več tisoč ljudi je pred mestno hišo vzklikalo "Erdogan, diktator" in "Imamoglu, nisi sam".

Imamoglu je po družbenih omrežjih sporočil, da bo odločen za ljudi v Turčiji in vse, ki podpirajo demokracijo in pravičnost po vsem svetu.

Britansko podjetje Netblocks, ki se ukvarja s sledenjem kibernetski varnosti in digitalnim upravljanjem, je sporočilo, da je Turčija močno omejila dostop do spletnih strani družbenih medijev, kot so X, YouTube, Instagram in TikTok.

Demokracija na udaru

Aretacija je del velikega zatiranja po vsej državi v zadnjih mesecih, katerega tarča so bili opozicijski politiki, občine, novinarji in osebnosti v razvedrilni industriji.

Po aretaciji istanbulskega župana so na družbenih omrežjih izrazili zaskrbljenost glede premika Turčije proti avtokraciji, pri čemer so nekateri trdili, da pošteno in demokratično glasovanje ni več mogoče.

Imamoglujeva stranka CHP je obsodila aretacije kot državni udar proti naslednjemu predsedniku.

Turški pravosodni minister Yilmaz Tunc pa je kritiziral tiste, ki so Erdogana povezali z aretacijami. Dejal je, da je izjemno nevarno in napačno trditi, da gre za politično potezo, in vztrajal, da v Turčiji nihče ni nad zakonom.

Erdogan, ki je na oblasti že 22 let, in njegova stranka sta prav tako zanikala trditve in vztrajala, da je turško sodstvo neodvisno.