V Turčiji tovornjak zapeljal v množico, več mrtvih

Turški mediji so objavili posnetke, ki prikazujejo trenutke, ko je voznik tovornjaka v jugovzhodnem mestu Mardin izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal v množico ljudi.

Pred tem se je na istem mestu zgodila druga nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. Na kraju so zato že bili reševalci.

Prav tako je v soboto v drugi prometni nesreči na jugovzhodu Turčije, v kateri sta bila udeležena avtobus in reševalno vozilo, umrlo 16 ljudi, 21 pa jih je bilo ranjenih. V reševalno vozilo, gasilsko vozilo in avtobus, ki je prevažal novinarje, je trčil drug potniški avtobus. Med mrtvimi naj bi bili trije gasilci, dva reševalca in dva novinarja.