V Turingiji se zmaga obeta skrajni AfD, na Saškem tesna prednost CDU

V Turingiji naj bi AfD osvojila od 30,5 do 33,5 odstotka glasov. Drugo mesto naj bi s 24,5 odstotka predvidoma pripadlo krščansko-demokratski uniji (CDU), tretje pa levemu populističnemu Zavezništvu Sahre Wagenknecht (BSW).

Na deželnih volitvah na Saškem, ki so prav tako potekale danes, projekcije kažejo, da naj bi CDU osvojila od 31,5 do 32 odstotkov glasov, AfD pa naj bi zaostala za malenkost - pripisujejo ji od 30 do 31,5 odstotka prejetih glasov.

Volitve v oneh zveznih deželah pomenijo velik izziv za zvezno vlado Olafa Scholza, saj predstavljajo nov volilni neuspeh koalicijskih strank - socialdemokratov (SPD), liberalcev (FDP) in Zelenih.