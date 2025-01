V učilnici vihtela kladivo, ranjenih več študentov: 'Krvaveli so iz glave'

Napadalko, 22-letno študentko, ki naj bi povedala, da prihaja iz Južne Koreje, je policija aretirala na kraju dogodka. Priča incidenta pa je za japonsko televizijo TV Asahi povedala, da je napadalka v učilnici nenadoma začela zamahovati s kladivom. "Vsi smo bili panični. Roke so se mi od strahu nenadzorovano tresle," je povedal študent.

Osem poškodovanih je prejelo zdravniško oskrbo, a na srečo niso potrebovali hospitalizacije, so v petek zvečer sporočili z univerze Hosei. "Sodelovali bomo v policijski preiskavi in skrbeli za študente in profesorje, ki jih je dogodek šokiral," so zagotovili in dodali, da si bodo prizadevali "zagotoviti varnost univerze".