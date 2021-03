V ugandskem narodnem parku našli šest zastrupljenih levov brez šap

V enem izmed ugandskih najbolj znanih narodnih parkov so našli šest mrtvih levov z odrezanimi glavami in šapami. Oblasti so dejale, da ne morejo izločiti ilegalnega trgovanja z živalmi. Ne gre za prvi tak primer, saj se je podobno zgodilo že leta 2018 in 2010.

Levi, ki so poznani predvsem po tem, da lahko splezajo na drevesa, živijo v narodnem parku kraljice Elizabete v Ugandi. Prav tam so šest izmed njih našli mrtvih, domnevno zastrupljenih, z odrezanimi glavami in šapami. Okrog njih so krožili mrhovinarji. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Ugandske oblasti so v izjavi za javnost sporočile, da ne morejo izključiti trgovine z živalmi ter da jih dogodek močno žalosti. Turizem v teh rezervatih je pomemben del ugandskega gospodarstva, saj predstavlja kar 10 odstotkov BDP-ja, igra pa tudi ključno vlogo pri ohranjanju teh živalskih vrst. "Ostro obsojamo to ilegalno ubijanje, saj negativno vpliva tako na turizem kot na državo, ki podpira ohranitev živalskih vrst na zaščitenih območjih,"so še dejali. Ne gre za prvo zastrupitev živali v parku. Aprila 2018 so našli 11 mrtvih levov, vključno z osmimi mladički. Podobno je bilo tudi maja 2010, ko je poginilo pet levov.