Umrla priljubljena orka Lolita iz znanega morskega akvarija v Miamiju

Priljubljena Lolita, orka, ki je bila več kot pol stoletja zaprta v morskem akvariju v Miamiju, je umrla pri 57 letih zaradi domnevne bolezni ledvic. Znana tudi kot Tokiatae ali Toki je veljala za drugega najstarejšega kita ubijalca na svetu.

Lolito so pripravljali na vrnitev v ocean, a žal vrnitve v svoje domače okolje ne bo nikoli dočakala. Po navedbah Seaquariama, kjer je bil njen dom, je začela kazati znake nelagodja v zadnjih dveh dneh, zato so jo začeli obravnavati kot agresivno. Ko je razvila znake bolezni, naj bi ji priskrbeli najboljšo možno zdravniško oskrbo, a ji ni pomagalo. Umrla je zaradi domnevno ledvične bolezni. Osebje, ki jo je sicer držalo ujeto v akvariju, jo je poimenovalo kot čudovito bitje, na družbenih omrežjih pa so delili videoposnetek njenih trikov in interakcij s svojimi skrbniki.

icon-expand Orka Lolita FOTO: AP

"Toki je bila navdih za vse, ki so imeli srečo slišati njeno zgodbo, še posebej za narod Lummi, ki jo je imel za družino," piše v objavi akvarija. "Tisti med nami, ki smo imeli čast in privilegij preživeti čas z njo, se bomo za vedno spominjali njenega čudovitega duha." Narod Lummi je indijansko pleme z območja blizu voda, kjer je bila Lolita ujeta. Orko so si vzeli za svojo in leta pozivali k njeni izpustitvi. Lolita je desetletja nastopala za množice v Miamiju, potem ko so jo ujeli poleti leta 1970, ko je bila stara približno štiri leta. Njena mati, Ocean Sun, ki zdaj v svojih 90 letih, še naprej svobodno plava z drugimi člani njihovega klana med zvezno državo Washington in Kanado. Lepo življenje za kita, ki ga je Lolita spoznala le za zelo kratek čas. Aktivisti za pravice živali so se dolga leta borili, da bi 2267 kilogramov težko Lolito, osvobodili iz ujetništva v rezervoarju, ki je premajhen za kita ubijalca. Lotila se je letos poslovila z odrov, začeli pa so s procesom uvajanja orke v njen naravni habitat.

icon-expand Orka Lolita med nastopom v akvariju FOTO: Shutterstock

"Zlomljeno srce imam, ker nas je Toki zapustila," je dejal izvršni direktor Indianapolis Colts iz Nacionalne nogometne lige Jim Irsay, ki je finančno podpiral izpustitev Lolite. "Njena zgodba mi je pritegnila srce, tako kot milijone drugih. Počaščen sem bil, da sem bil del ekipe, ki se je trudila, da bi jo vrnili v njen avtohtoni dom, in tolaži me dejstvo, da smo v preteklem letu znatno izboljšali njene življenjske pogoje." "Njen duh in milost sta se dotaknila toliko ljudi. Počivaj v miru, draga Toki," je dodal Irsay. Na njeno smrt se je odzval tudi predsednik podjetja Dolphin Company, Eduardo Albor, ki je lastnik akvarija v Miamiju. "Niti en sam trud, ki smo ga vložili, da bi Loliti dali priložnost, ni bil izguba denarja in časa," je objavil na družbenih omrežjih. "Lolita me je prevzela že od prvega dne. Ljubezen na prvi pogled. Hvala, ker ste me prepričali, da verjamem v to, kar počnemo."