Aretirali so osumljenca za umor ukrajinskega predsednika parlamenta

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ponoči na omrežju X sporočil, da so ukrajinske oblasti aretirale osumljenca, ki naj bi v soboto ustrelil poslanca in nekdanjega predsednika parlamenta Andrija Parubija v mestu Lvov na zahodu države. Uvodna preiskava je pokazala, da je bil umor skrbno načrtovan.

Volodimir Zelenski je minulo noč na omrežju X zapisal, da sta ga o aretaciji osumljenca sobotnega streljanja obvestila notranji minister Igor Klimenko in vodja varnostne službe Vasil Maljuk. Ob tem je navedel, da se preiskava nadaljuje. Po navedbah notranjega ministra je uvodna preiskava pokazala, da je bil sobotni umor skrbno načrtovan, in s tem podprl sobotne izjave Zelenskega, da je bilo streljanje namerna zarota.

Domnevni morilec Parubija FOTO: Telegram

Preiskava za ugotovitev vseh okoliščin umora še poteka, je pojasnil Klimenko. Za zdaj več podrobnosti o napadu ni. V aretaciji osumljenca, ki so ga prijeli v regiji Hmelnicki v vzhodni Ukrajini, je sodelovalo več deset policistov in pripadnikov varnostnih služb. V kasnejši objavi in po pogovoru z generalnim tožilcem Ruslanom Kravčenkom je Zelenski sporočil, da je osumljenec podal prvo izjavo.

Andrij Parubij FOTO: AP