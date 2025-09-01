Svetli način
Tujina

Aretirali so osumljenca za umor ukrajinskega predsednika parlamenta

Lvov, 01. 09. 2025 08.44 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
9

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ponoči na omrežju X sporočil, da so ukrajinske oblasti aretirale osumljenca, ki naj bi v soboto ustrelil poslanca in nekdanjega predsednika parlamenta Andrija Parubija v mestu Lvov na zahodu države. Uvodna preiskava je pokazala, da je bil umor skrbno načrtovan.

Volodimir Zelenski je minulo noč na omrežju X zapisal, da sta ga o aretaciji osumljenca sobotnega streljanja obvestila notranji minister Igor Klimenko in vodja varnostne službe Vasil Maljuk. Ob tem je navedel, da se preiskava nadaljuje.

Po navedbah notranjega ministra je uvodna preiskava pokazala, da je bil sobotni umor skrbno načrtovan, in s tem podprl sobotne izjave Zelenskega, da je bilo streljanje namerna zarota.

Domnevni morilec Parubija
Domnevni morilec Parubija FOTO: Telegram

Preiskava za ugotovitev vseh okoliščin umora še poteka, je pojasnil Klimenko. Za zdaj več podrobnosti o napadu ni.

V aretaciji osumljenca, ki so ga prijeli v regiji Hmelnicki v vzhodni Ukrajini, je sodelovalo več deset policistov in pripadnikov varnostnih služb.

V kasnejši objavi in po pogovoru z generalnim tožilcem Ruslanom Kravčenkom je Zelenski sporočil, da je osumljenec podal prvo izjavo.

Andrij Parubij
Andrij Parubij FOTO: AP

54-letni Andrij Parubij je bil poslanec ukrajinske vrhovne rade, kamor je bil prvič izvoljen leta 2007. Kasneje je med letoma 2016 in 2019 opravljal tudi funkcijo predsednika parlamenta, pred tem pa je bil kratek čas tudi sekretar nacionalnega sveta za varnost in obrambo. Leta 2014 je aktivno sodeloval v prodemokratičnih protestih na trgu Majdan in podpiral ukrajinska proevropska gibanja.

ukrajina rusija vojna osumljenec umor
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
alicante1234
01. 09. 2025 09.13
Eden od glavnih odgovornih za ukrajinsko tragedijo.
ODGOVORI
0 0
Jimi1
01. 09. 2025 09.12
Za vsak ZAKAJ se najde kakšen ZATO...! Če si politik je potrebno računati tudi na to opcijo "prisilne upokojitve"... S svojimi dejanji je nekomu pohodil njegov žulj...
ODGOVORI
0 0
Wolfman
01. 09. 2025 09.11
-9
Ukrajinci se le prebujejajo.
ODGOVORI
0 9
Bolfenk2
01. 09. 2025 09.08
-9
Vedno mi je hudo, ko umre nedolžni prisilno mobilizirani ukrainski vojak in vedno sem vesel, ko umre nekdo od voditeljev ukrainskega režima, ki je kriv za to strašno morijo.
ODGOVORI
4 13
Desno
01. 09. 2025 09.07
-11
Spet bo sedel in naebal nedolžen
ODGOVORI
0 11
lakala28
01. 09. 2025 09.14
Delno to celo drži. Če ne bi bilo diktatorja putlerja in njegovih ozemeljskih teženj, se nič od tega ne bi zgodilo.
ODGOVORI
0 0
Odisej25
01. 09. 2025 09.00
-8
Andrij Parubij je bil skrajni desničar, ki je vodil požig Sindikalnega doma v Odesi, kjer je umrlo okoli 50 ljudi. Bil je organizator mnogih pobojov in izživljanj nad Rusofoni. Na Majdanu je organiziral ostrostrelce, ki so pobijali tako policiste, kot protestnike, da je s tem izzval še večje nerede. Bil je eden tistih, ki so hoteli imeti vojno proti Rusiji, saj je to po mnenju njega in drugih desničarjev bila karta za vstop v NATO.
ODGOVORI
5 13
Bruno.
01. 09. 2025 09.04
+2
Že dolgo te ni bilo.
ODGOVORI
3 1
Žilefinska
01. 09. 2025 09.00
-6
Nobene skode za tem nacistom
ODGOVORI
5 11
