V Ukrajini bodo v naslednjih treh letih posadili milijardo dreves

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da bodo v Ukrajini v naslednjih treh letih posadili milijardo dreves. To je eden izmed ciljev zelenega razvoja, v desetletju pa bi bilo v Ukrajini tako pogozdenih milijon hektarjev. Predsednik je prepričan, da so ukrajinski gozdni viri eden glavnih zaveznikov v boju proti podnebnim spremembam. 27 držav članic EU si je sicer zastavilo veliko skromnejši cilj, da bodo do leta 2030 posadile vsaj tri milijarde novih dreves.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je podpisal odlok o ohranjanju in obnovi gozdov. V okviru tega programa naj bi v treh letih posadili milijardo dreves. "Zadali smo si ambiciozen cilj, a prepričan sem, da je uresničljiv," je dejal Zelenski. Danes skoraj desetina ukrajinskih zemljišč, kar predstavlja 10,4 milijona hektarjev, ni pokrita z gozdovi. Pokritih je le 16 odstotkov celotnega ozemlja. Zasaditev novih gozdov bo potekala le na območjih, kjer so rasli, preden je človek začel sečnjo in industrializacijo. Toda strokovnjaki se bojijo, da ta ukrep ne bi izboljšal ukrajinskega okolja, ampak bi lahko imel škodljiv vpliv na biotsko raznovrstnost in naravne ekosisteme. Zelenski je podpisal tudi zakon o prepovedi uporabe plastičnih vrečk v državi. Poleg tega je napovedal celovito revizijo vodnih virov in državno spremljanje vseh večjih rek v državi.