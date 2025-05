V Ukrajini izginil nekdanji bosanski vojak, ki naj bi se boril na strani Rusije

Dolgoletni pripadnik oboroženih sil Bosne in Hercegovine, Mario Kuzmanović iz Modriče, je izginil v Ukrajini, kjer naj bi se boril na strani Rusije, poroča portal Istraga.ba . Ministrstvo za obrambo BiH je pogodbo z njim uradno prekinilo januarja letos. Kuzmanović je po poročanju portala pogodbo z ruskimi silami podpisal 22. novembra lani v ruskem kraju Hanti-Mansijsk, na ukrajinsko bojišče pa odšel v začetku decembra istega leta.

Za pogrešanega so ga razglasili marca 2025. Po navedbah kanalov na Telegramu, ki spremljajo izginotje ruskih vojakov, so 26-letnika nazadnje videli 8. decembra 2024 v kraju Belogorovka oziroma Pokrovska v Ukrajini. Izginil naj bi med jurišem na sovražne sile.

"O njemu še vedno ni informacij," je za Istraga.ba povedal Mihail Polinkov, administrator ruskega kanala na Telegramu, ki objavlja podatke o pogrešanih ruskih vojakih. Informacijo o pogrešanem Kuzmanoviću so na kanalu objavili 14. marca.

Kuzmanovićeva soproga je odpotovala v Rusijo v želji, da bi dobila več informacij o svojem soprogu. Januarja letos je na družbenih omrežjih objavila njuno fotografijo in pesem "Čakaj me in jaz bom zagotovo prišel" ruskega pesnika Konstantina Simonova.

Po podatkih varnostno-obveščevalnih agencij obstaja sum, da so Maria prevarali, še piše Istraga.ba. V Rusijo naj bi odpotoval zaradi začasnega dela, tam pa naj bi ga mobilizirali in decembra takoj poslali na bojišče v Ukrajino. Za zdaj še ni uradnih podatkov o tem, ali je morda na bojišču padel.