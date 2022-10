Rusija pridržala osumljence za napad na Krimski most, med njimi pet Rusov

V okupiranem Hersonu in Melitopolu so zgodaj zjutraj odjeknile eksplozije. Po besedah župana Melitopola Ivana Fedorova so bile najbolj izrazite v severnem delu mesta. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Zahod še enkrat pozval, naj po ponedeljkovih napadih v Ukrajini zaradi "novega vala terorja" proti Rusiji uvedejo več sankcij. Slednja pa je pridržala osem oseb, ki jih sumijo napada na Krimski most, med njimi naj bi bilo tudi pet Rusov.

Župan Melitopola Ivan Fedorov je po poročanju Kyiv Independetn sporočil, da so v mestu znova odjeknile eksplozije. Kot je dejal, so se te slišale v različnih predelih mesta, a da so bile najbolj izrazite v njegovem severnem delu. Eksplodiralo naj bi vozilo. Po poročanju Reutersa, ki navaja ruske medije, pa naj bi pet eksplozij zgodaj zjutraj odjeknilo tudi v okupiranem Hersonu.

Po poročanju francoske tiskovne agencije, pa je Rusija pridržala osem osumljencev za eksplozije na Krimskem mostu. To je potrdila ruska varnostna služba (FSB), ki je sporočila, da je med pridržanimi osebami tudi pet Rusov, ki so osumljeni sodelovanja pri organizaciji bombnega napada na to pomembno povezovalno žilo. FSB trdi tudi, da je "teroristični napad" organizirala ukrajinska vojaška obveščevalna služba, eksploziv pa naj bi bilo skrito v "zvitkih plastične folije", ki so jih avgusta poslali iz pristanišča Odesa v Ukrajini in nato prepeljali skozi Bolgarijo, Gruzijo, Armenijo, naposled pa so vstopili v Rusijo.

icon-expand Krimski most FOTO: Profimedia

Kot odgovor na napad na Krimski most je Rusija v ponedeljek na Ukrajino sprožila nove obsežne napade. Eksplozije so odjeknile v več mestih, napadi pa so nato sledili tudi v torek. Da gre za povračilni ukrep, čeprav Ukrajina ni prevzela odgovornosti za napad na Krimski most, priznal tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaradi "nov val terorja" po virtualnem srečanju s skupino G7 Zahod še enkrat pozval, naj poišče nove načine političnega pritiska na Rusijo in podpre za Ukrajino, poroča BBC. Blok, ki ga sestavljajo Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Združeno kraljestvo in ZDA, je ob tem obljubil, da bo njegovi državi še naprej zagotavljal "finančno, humanitarno, vojaško, diplomatsko in pravno podporo tako dolgo, kot bo potrebno".