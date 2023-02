V Ukrajini preiskujejo nekdanjega notranjega ministra in oligarha

Ukrajinski preiskovalci so izvedli raciji na domovih oligarha Igorja Kolomojskega in nekdanjega notranjega ministra Arsena Avakova. Po poročanju medijev je prvi osumljen prisvajanja naftnih proizvodov, drugega pa preiskujejo v povezavi z nedavnim strmoglavljenjem helikopterja, v katerem je umrl njegov naslednik Denis Monastirski.

Vodja stranke ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega David Arahamija je na družbenih omrežjih sporočil, da so poleg doma Avakova preiskali tudi dom oligarha Kolomojskega. Dodal je, da so racije izvedli tudi na davčnih uradih in odpustili več carinskih uradnikov. Izraelsko-ciprski oligarh Kolomojski, ki ga preiskujejo že od lani, je osumljen prisvajanja naftnih proizvodov v vrednosti 930 milijonov evrov.

Kolomojski je dolgo veljal za podpornika Zelenskega, a se je ta v zadnjem času od njega distanciral.

59-letnemu oligarhu so že novembra lani zasegli njegove deleže v ukrajinskih naftnih in plinskih podjetjih. Čeprav je dolgo veljal za podpornika Zelenskega, se je ta v zadnjem času od njega distanciral in naj bi mu celo odvzel ukrajinsko državljanstvo. Povezave s strmoglavljenjem helikopterja in smrtjo notranjega ministra?

Medtem je ukrajinska državna varnostna služba (SBU) izvedla racijo tudi na domu nekdanjega notranjega ministra Avakova. Preiskava proti njemu naj bi bila povezana s strmoglavljenjem helikopterja sredi januarja, v katerem je umrlo 14 ljudi, vključno z notranjim ministrom Monastirskim in njegovim namestnikom.