V Ukrajini razstreljeno največje letalo na svetu bodo obnovili

Na začetku ruske invazije na Ukrajino so Rusi napadli tudi največje letalo na svetu Antonova AN-225. Imelo je šest motorjev, krila pa so se raztezala 84 metrov široko. Zaradi hude škode – trup so razstrelili, krila in ostala pločevina pa so bila polna lukenj od šrapnelov – se je letalska družba odločila, da ga ne bo obnovila, a po osmih mesecih so sporočili, da so si premislili. V obnovo bodo vložili več kot 500 milijonov evrov.

Največje komercialno letalo na svetu Antonov AN-225, ki ga Ukrajinci kličejo po nadimku 'Mriya' oz. Sanje, so Rusi napadli februarja in ga popolnoma uničili. Takrat se je letalo iz 80. let prejšnjega stoletja nahajalo v svoji bazi blizu Kijeva. Pri tem so ga hudo poškodovali. "Sanje nikoli ne umrejo," so se na napad nato odzvali proizvajalci, kasneje pa kljub temu dejali, da letala zaradi velike škode ne bodo obnavljali. Sprva zaradi negotove situacije v državi proizvajalci škode niso mogli oceniti, ameriški dopisniki s terena pa so poročali, da je večji raketni izstrelek zadel trup, zaradi česar je plovilo popolnoma uničeno. Ukrajinsko obrambno podjetje Ukroboronprom, ki si lasti proizvajalca Antonov, je stroške obnove nato ocenilo na tri milijarde evrov. Predvidevali so tudi, da bo popravilo trajalo vsaj pet let. A po osmih mesecih od napada so škodo že bolje popisali, zato si je proizvajalec Antonov premislil in sporočil, da bo ostal zvest svoji obljubi ter Sanje obnovil. V skladiščih je že nabral približno tretjino vsega potrebnega materiala. Za projekt bodo odšteli več kot 500 milijonov evrov, piše CNN. "Upamo, da bo letalo obnovljeno in da bomo mogočno ptico lahko znova videli v zraku," je ob napovedi obnove dejal ukrajinski ambasador v Nemčiji Oleksij Makeiev. Plovilo, ki je sprva služilo v komercialne namene, kasneje pa prevzelo nalogo tovornega letala, je premoglo dvakrat večjo nosilnost kot Boeing 747. Zaradi njegovega vzdevka se je ob uničenju po omrežjih oglasil tudi ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. "Rusija je morda uničila naše Sanje, nikoli pa jim ne bo uspelo uničiti naših sanj o močni, svobodni in demokratični evropski državi," je zapisal.