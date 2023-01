Zaradi 'kraje' Banksyjeve umetnine osumljencu grozi do 12 let zapora

V začetku decembra je skupina ljudi v Ukrajini skušala ukrasti stensko poslikavo britanskega uličnega umetnika Banksyja. S poškodovanega zidu so odrezali del plošče in ometa s podobo ženske v halji in plinski maski, ki ima v roki gasilni aparat.

Toda prebivalci Hostomela, mesta v bližini Kijeva, so nepridiprave opazili in obvestili pristojne. Že takrat je guverner Kijeva Oleksij Kuleba povedal, da je slika ostala nepoškodovana in da jo varuje policija. "Te podobe so navsezadnje simboli našega boja proti sovražniku ... Naredili bomo vse, da ta dela ulične umetnosti ohranimo kot simbol naše zmage," je še dejal Kuleba.