V Ukrajini ubit britanski svetovalec za varnost agencije Reuters

Ryan Evans , ki je delal kot svetovalec za varnost pri agenciji Reuteres, je bil ubit, potem ko je raketa v soboto zadela hotel Sapphire, kjer je bival kot del šestčlanske ekipe, je sporočil Reuters. 38-letni Evans, nekdanji britanski vojak, je z Reutersom sodeloval od leta 2022 in je svetoval novinarjem o varnosti po svetu, vključno z Ukrajino, Izraelom in tudi na olimpijskih igrah v Parizu.

Po napadu sta na zdravljenju v bolnišnici tudi dva novinarja, eden izmed njiju je huje poškodovan. "Zbiramo več informacij o napadu, vključno s sodelovanjem s tamkajšnjimi oblastmi, in podpiramo svoje kolege in njihove družine," so sporočili z Reutersa. "Ryanovi družini in ljubljenim izrekamo globoko sožalje. Ryan je pomagal številnim našim novinarjem pri pokrivanju dogodkov po vsem svetu,strašno ga bomo pogrešali," so zapisali.