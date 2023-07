V Ukrajino nevarno orožje, ki predstavlja grožnjo za civiliste

Da bi se morala uporaba tega orožja nemudoma končati, so medtem pozvali tudi Združeni narodi in borci za človekove pravice. Vse kasetne bombe, ki se razpršijo po več sto metrov širokem območju, ne eksplodirajo takoj in predstavljajo veliko grožnjo za civiliste še dolgo po koncu konfliktov. Moskva je ameriško odločitev označila za dejanje iz obupa zaradi neuspeha ukrajinske protiofenzive.