V Ukrajino prihajajo ameriški 'uničevalci tankov'

ZDA so Ukrajini doslej dobavile več sto dronov Switchblade 300 in Phoenix Ghost. Gre za t. i. čakajoče orožje (loitering munition), pri čemer t. i. kamikaza dron čaka v zraku in opazuje bojišče, preden strmoglavi v tarčo in detonira.

ZDA so večje brezpilotnike Switchblade 600 Ukrajini obljubile že pred petimi meseci, še vedno pa ni jasno, kdaj točno bo zmogljiva oborožitev prispela na ukrajinsko bojišče. To naj bi bilo jasno, ko bo dokončno sklenjena pogodba, poročajo ameriški mediji. Po poročanju Forbesa gre le za 10 dronov, saj se množična proizvodnja v ZDA še ni pričela, proizvedene pa so bile le testne količine.

Switchblade 600 ima pred svojimi predhodniki prednost predvsem v večjem dosegu, daljšem trajanju leta in predvsem močnejši bojni glavi, ki je sposobna prebiti tankovski oklep in uničiti utrjene položaje kopenskih sil. V kontrastu s Switchbladom 300, ki lahko v zraku ostane 15 minut in doseže 10 kilometrov oddaljene cilje, lahko verzija 600 čaka 40 minut in doseže cilje na oddaljenosti 40 kilometrov.

Zahodni vojaški analitiki verjamejo, da lahko droni pomagajo Ukrajini pri ofenzivnih operacijah v prihodnosti in povrnitvi ozemlja, ki ga ima pod nadzorom Rusija. Strokovnjak za ruska brezpilotna letala Samuel Bendett je za Defense News povedal, da bi lahko samomorilski brezpilotniki odigrali pomembno vlogo pri pripravi ukrajinskega napada na Herson in Krim, saj lahko povzročijo škodo na ruski infrastrukturi.

"Verzijo 300 lahko morda uporabijo za uničevanje radarjev, vendar ko gre za oklepna vozila in ruske enote, ki se ne nahajajo na odprtem, pa si želite imeti Switchblade 600," pa pravi Bradley Bowman, direktor centra za vojaško in politično moč pri skladu za obrambo demokracij. "Imajo isto ime, vendar gre za zelo različne sisteme, ki so namenjeni za uničevanje različnih tarč."

ZDA so doslej Ukrajini namenile orožje v vrednosti več kot 10 milijard evrov, vključno z droni, oklepniki, raketami, havbicami in drugimi izstrelki. Ministrstvo za obrambo je objavilo nov, 775 milijonov evrov težak seznam orožja. Gre za 19. pošiljko Ukrajini od avgusta 2021.