Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V ukrajinskem napadu na zasedeni del Hersona po navedbah Moskve več mrtvih

Kijev / Moskva, 07. 10. 2025 12.36 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
0

Ukrajina je drugi dan zapored izvedla obsežen napad z droni na Rusijo, so sporočile ruske oblasti. Ukrajinski brezpilotniki so po navedbah Moskve napadli tudi del regije Herson na jugu Ukrajine, ki ga zaseda Rusija, pri čemer so bili ubiti štirje ljudje. Nadaljujejo se tudi ruski napadi z droni in raketami na Ukrajino.

Ukrajinski vojaki streljajo na ruske položaje iz ameriške havbice M777 v ukrajinski regiji Herson. (Fotografija je iz februarja 2023.)
Ukrajinski vojaki streljajo na ruske položaje iz ameriške havbice M777 v ukrajinski regiji Herson. (Fotografija je iz februarja 2023.) FOTO: AP

Kot je danes na Telegramu sporočil Vladimir Saldo, guverner dela Hersona, ki ga zaseda Rusija, so bili v napadu z droni na civilna vozila na avtocesti ubiti štirje civilisti.

V Kijevu se na navedbe niso odzvali, sicer pa so večkrat zanikali, da bi ciljali civiliste na območjih, ki jih zaseda Rusija.

Ukrajinske oblasti v regiji Herson so medtem sporočile, da je bil v ruskih napadih na istoimensko glavno mesto regije ubit starejši moški.

Reševalci iščejo žrtve v ruševinah uničene hiše po nedeljskem ruskem raketnem napadu na obrobju Lvova v Ukrajini.
Reševalci iščejo žrtve v ruševinah uničene hiše po nedeljskem ruskem raketnem napadu na obrobju Lvova v Ukrajini. FOTO: AP

Ukrajina je sicer drugi dan zapored z droni napadla Rusijo. Po navedbah Moskve so ruske sile minulo noč in davi prestregle 209 dronov. Večino so sestrelili nad regijami Kursk, Nižni Novgorod in Belgorod, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

V napadih je bila po navedbah tamkajšnjega guvernerja Gleba Nikitina zadeta tovarna v regiji Nižni Novgorod. Poročil o mrtvih ali ranjenih v ukrajinskih napadih pa za zdaj ni bilo.

Ukrajinski in drugi mediji poročajo še, da so trije droni dosegli naftno rafinerijo blizu ruskega mesta Tjumen, ki leži za Uralom v zahodni Sibiriji in je od ukrajinske meje oddaljeno več kot 2000 kilometrov. Drone naj bi sicer po navedbah regionalnih oblasti sestrelili, poročil o škodi ni bilo.

To bi bil prvi napad na tako oddaljen cilj, če so bili droni izstreljeni iz ukrajinskega ozemlja. Ukrajinske sile so sicer poleti izvedle napade na vojaška letališča v še precej bolj oddaljenih regijah Murmansk in Irkutsk, vendar so takrat brezpilotnike izstrelili z ruskega ozemlja, kamor so jih pred tem pretihotapili na tovornjakih.

Preberi še Napad na ukrajinski potniški vlak: 'Niso mogli ne vedeti, da napadajo civiliste'

Nadaljujejo se tudi ruski napadi na Ukrajino. Po navedbah Kijeva je Rusija minulo noč izstrelila 154 dronov in raket, od katerih jih je ukrajinska vojska prestregla približno polovico.

V napadih je bila po navedbah oblasti v Ukrajini poškodovana železniška in energetska infrastruktura v ukrajinskih regijah Poltava in Sumi, zaradi česar je več kot tisoč odjemalcev ostalo brez elektrike.

Ukrajina Rusija vojna Herson droni napadi
Naslednji članek

Na Mount Everestu v teku reševanje 200 ujetih pohodnikov

SORODNI ČLANKI

Zelenski: Rusija lahko zračni prostor krši kjer koli v Evropi

Dron je bil tako blizu, da se ga je videlo iz kontrolnega stolpa

'Pa kaj, če je naš dron letel tam. Ukrajina ni neodvisna država'

Jedrska elektrarna Zaporožje odrezana od omrežja

Na Poljskem prijeli Volodimirja Z.: na plinovod naj bi podtaknil eksploziv

Vrnitev konjenice: 'Tihi, vzdržljivi in mobilni'

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256