V ukrajinskem napadu na zasedeni del Hersona po navedbah Moskve več mrtvih

Ukrajina je drugi dan zapored izvedla obsežen napad z droni na Rusijo, so sporočile ruske oblasti. Ukrajinski brezpilotniki so po navedbah Moskve napadli tudi del regije Herson na jugu Ukrajine, ki ga zaseda Rusija, pri čemer so bili ubiti štirje ljudje. Nadaljujejo se tudi ruski napadi z droni in raketami na Ukrajino.

Ukrajinski vojaki streljajo na ruske položaje iz ameriške havbice M777 v ukrajinski regiji Herson. (Fotografija je iz februarja 2023.) FOTO: AP

Kot je danes na Telegramu sporočil Vladimir Saldo, guverner dela Hersona, ki ga zaseda Rusija, so bili v napadu z droni na civilna vozila na avtocesti ubiti štirje civilisti. V Kijevu se na navedbe niso odzvali, sicer pa so večkrat zanikali, da bi ciljali civiliste na območjih, ki jih zaseda Rusija. Ukrajinske oblasti v regiji Herson so medtem sporočile, da je bil v ruskih napadih na istoimensko glavno mesto regije ubit starejši moški.

Reševalci iščejo žrtve v ruševinah uničene hiše po nedeljskem ruskem raketnem napadu na obrobju Lvova v Ukrajini. FOTO: AP

Ukrajina je sicer drugi dan zapored z droni napadla Rusijo. Po navedbah Moskve so ruske sile minulo noč in davi prestregle 209 dronov. Večino so sestrelili nad regijami Kursk, Nižni Novgorod in Belgorod, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. V napadih je bila po navedbah tamkajšnjega guvernerja Gleba Nikitina zadeta tovarna v regiji Nižni Novgorod. Poročil o mrtvih ali ranjenih v ukrajinskih napadih pa za zdaj ni bilo. Ukrajinski in drugi mediji poročajo še, da so trije droni dosegli naftno rafinerijo blizu ruskega mesta Tjumen, ki leži za Uralom v zahodni Sibiriji in je od ukrajinske meje oddaljeno več kot 2000 kilometrov. Drone naj bi sicer po navedbah regionalnih oblasti sestrelili, poročil o škodi ni bilo. To bi bil prvi napad na tako oddaljen cilj, če so bili droni izstreljeni iz ukrajinskega ozemlja. Ukrajinske sile so sicer poleti izvedle napade na vojaška letališča v še precej bolj oddaljenih regijah Murmansk in Irkutsk, vendar so takrat brezpilotnike izstrelili z ruskega ozemlja, kamor so jih pred tem pretihotapili na tovornjakih.