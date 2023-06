V ukrajinskem raketnem napadu naj bi bil ubit visoki ruski častnik

Proruski vojaški bloger Vladimir Rogov, ki ga je Rusija poslala v južni del Zaporožja, ki je pod nadzorom Rusije, je sporočil, da je bil v ponedeljek na fronti v regiji ubit generalmajor Sergej Gorjačev, poroča Reuters.

Rogov je na Telegramu, kjer ga spremlja več kot 400 tisoč ljudi, zapisal, da je vojska izgubila enega "najsvetlejših in najučinkovitejših vojaških poveljnikov, ki je združeval strokovnost in osebni pogum". Družini in prijateljem umrlega pa izrekel sožalje. Gorjačev naj bi bil ubit v raketnem napadu.

52-letni Gorjačev je bil sicer visoko odlikovan častnik. V svoji karieri se je boril v drugi čečenski vojni, poveljeval tankovski brigadi, nadzoroval rusko vojaško oporišče v Tadžikistanu in vodil ruske sile v moldavski regiji Pridnestrje.

Rusko obrambno ministrstvo se na novico še ni odzvalo.

V regiji naj bi sicer ukrajinske sile ponovno zavzele nekaj ozemlja, potem ko so v začetku junija začel s protiofenzivo.