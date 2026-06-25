V ukrajinskih napadih na Krimu in v Rusiji ubitih pet ljudi

Na polotoku Krim, ki ga Rusija zaseda od leta 2014, sta bili v ukrajinskem nočnem napadu z droni po navedbah tamkajšnjih ruskih okupacijskih oblasti ubiti dve osebi, vključno z otrokom, še dve pa ranjeni.

V ruski obmejni regiji Belgorod sta bila ubita 23-letnik in 15-letnica, še ena oseba je umrla v regiji Belgorod, so sporočile lokalne oblasti.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je po navedbah AFP sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči nad ruskim ozemljem in nad Krimom skupno sestrelila 269 dronov.

Ostanki sestreljenega ukrajinskega drona so ponoči povzročili tudi požar v skladišču nafte Poltavskaja v regiji Krasnodar na jugu Rusije.