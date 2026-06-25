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V ukrajinskih napadih na Krimu in v Rusiji ubitih pet ljudi

Kijev , 25. 06. 2026 15.52 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Vojna v Ukrajini

Ukrajinski nočni napadi z droni so terjali pet smrtnih žrtev v Rusiji in na zasedenem polotoku Krim, med ubitimi sta tudi otroka. Zaradi napadov je izbruhnil tudi požar v velikem skladišču nafte v regiji Krasnodar na jugu države, so sporočile lokalne oblasti.

Na polotoku Krim, ki ga Rusija zaseda od leta 2014, sta bili v ukrajinskem nočnem napadu z droni po navedbah tamkajšnjih ruskih okupacijskih oblasti ubiti dve osebi, vključno z otrokom, še dve pa ranjeni. 

V ruski obmejni regiji Belgorod sta bila ubita 23-letnik in 15-letnica, še ena oseba je umrla v regiji Belgorod, so sporočile lokalne oblasti.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je po navedbah AFP sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči nad ruskim ozemljem in nad Krimom skupno sestrelila 269 dronov.

Ostanki sestreljenega ukrajinskega drona so ponoči povzročili tudi požar v skladišču nafte Poltavskaja v regiji Krasnodar na jugu Rusije.

Vojna v Ukrajini
Vojna v Ukrajini
FOTO: AP

Ukrajina je v zadnjem času okrepila napade z droni na rusko ozemlje, medtem ko se še vedno sooča z vsakodnevnimi ruskimi napadi. Ukrajinska vojska je med drugim nedavno napadla Moskvo, vse bolj pa se osredotoča tudi na cilje na Krimu, ki ga želi odrezati od celinske Rusije. Kijev vztraja, da ukrajinska vojska napada predvsem vojaške objekte in energetsko infrastrukturo, da bi Kremlju odvzela ključne prihodke od izvoza fosilnih goriv.

Ruske sile so ponoči prav tako izvedle nove napade na Ukrajino. Ruske sile so po navedbah ukrajinske vojske ponoči izstrelile 90 dronov in raketo, večino jih je zračna obramba uspela prestreči.

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