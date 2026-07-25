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V ukrajinskih napadih na Zaporožje najmanj 11 mrtvih

Zaporožje/Jekaterinburg, 25. 07. 2026 19.42 pred 15 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Napad v naselju Kirilivka

V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je umrlo 11 ljudi, tudi štirje otroci, še 14 pa je bilo ranjenih, so sporočile tamkajšnje proruske oblasti. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več sto droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj dve žrtvi in dosegli celo območje Urala.

Vodja proruskega okupiranega dela zaporoške regije Jevgenij Balicki je sporočil, da je bilo tarča ukrajinskega nočnega napada letovišče v vasi Kirilivka ob Azovskem morju. Umrlo je 11 ljudi, med njimi štirje otroci, tudi med 14 ranjenimi je bilo po njegovih besedah še več otrok.

Balicki je ob tem ukrajinske sile obtožil, da so namerno napadle civilne cilje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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Rusija je naselje Kirilivka sicer okupirala že v prvih dneh invazije na Ukrajino leta 2022.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je medtem sporočilo, da je ruska zračna obramba prestregla 328 ukrajinskih dronov.

V obmejni regiji Belgorod sta po besedah vršilca dolžnosti guvernerja Aleksandra Šuvajeva umrla najmanj dva človeka. Napadi iz Ukrajine so dosegli tudi do več kot 1000 kilometrov oddaljene regije, kot sta Baškortostan in Čuvašija.

Župan Moskve Sergej Sobjanin pa je sporočil, da je Ukrajina proti moskovski regiji izstrelila približno 200 dronov.

Ti so dosegli tudi mesto Jekaterinburg ob Uralu. Rusko podjetje za spletno prodajo Wildberries je sporočilo, da so zaradi napada pravočasno evakuirali zaposlene in začasno prekinili delo v svojem logističnem centru, pri čemer poslopje ni bilo poškodovano. Ukrajina je skladišča največjega ruskega spletnega trgovca v več krajih po vsej državi napadala že v preteklih dneh.

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