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V ukrajinskih napadih v Rusiji ubitih več ljudi

Moskva, 18. 07. 2026 11.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Napad na Rusijo

V ukrajinskih napadih z droni na logistični center v zahodni Rusiji je bilo ubitih sedem ljudi, še 24 je ranjenih, je sporočil lokalni guverner. Nad Moskvo so medtem ponoči prestregli več kot 350 ukrajinskih brezpilotnikov.

Sedem delavcev v nočni izmeni je bilo ubitih, še 24 je ranjenih, je danes sporočil guverner tambovske regije na zahodu Rusije Evgenij Perišov.

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Ukrajina je po navedbah ruskih oblasti napadla logistična kompleksa podjetja Wildberries v mestu Kotovsk v regiji Tambov, kjer so zabeležili smrtne žrtve, in v Elektrostalu v moskovski regiji, nekaj sto kilometrov južno oziroma jugovzhodno od Moskve. V obeh primerih je po napadih izbruhnil požar.

Nad Moskvo so medtem ponoči prestregli veliko večino izmed 370 dronov, ki jih je ukrajinska vojska izstrelila nad rusko prestolnico, kot je po navedbah AFP povedal župan Sergej Sobjanin.

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 Rusija in Ukrajina nadaljujeta medsebojne napade, mirovna pogajanja pa so v zadnjih mesecih zastala, odkar so ZDA skupaj z Izraelom konec februarja sprožile vojno proti Iranu.

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