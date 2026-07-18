V ukrajinskih napadih v Rusiji ubitih več ljudi

Sedem delavcev v nočni izmeni je bilo ubitih, še 24 je ranjenih, je danes sporočil guverner tambovske regije na zahodu Rusije Evgenij Perišov.

Ukrajina je po navedbah ruskih oblasti napadla logistična kompleksa podjetja Wildberries v mestu Kotovsk v regiji Tambov, kjer so zabeležili smrtne žrtve, in v Elektrostalu v moskovski regiji, nekaj sto kilometrov južno oziroma jugovzhodno od Moskve. V obeh primerih je po napadih izbruhnil požar.

Nad Moskvo so medtem ponoči prestregli veliko večino izmed 370 dronov, ki jih je ukrajinska vojska izstrelila nad rusko prestolnico, kot je po navedbah AFP povedal župan Sergej Sobjanin.