Umag s posnetki 'tihe okupacije' Istre, za katero so krivi Slovenci

"Pred našimi očmi se – ob očitni nezainteresiranosti politike in neučinkovitosti pristojnih inšpekcij, ki bi morale zaščititi območje in zaustaviti črno gradnjo – dogaja tiha okupacija Istre," so zapisali.

Oblasti v Umagu so ogorčene, ker se kmetijska in gozdna zemljišča "zaradi visokih dobičkov dobro organiziranih posameznikov" spreminjajo v vikend parcele, ki so realno vredne dva do tri evre na kvadratni meter, prodajajo pa se po 30 do 50 evrov na kvadratni meter. Posledica tega je, da v Istri še naprej rastejo nelegalna naselja, istrske favele, z več tisoč prebivalci.

Za to nezakonito okupacijo so krivi tujci, med katerimi prednjačijo slovenski državljani, poudarjajo. "Takšne predrznosti in agresivnosti tujih državljanov pri brutalnem uničevanju Istre nismo zabeležili niti v času vojne. Gre za norčevanje iz vseh nas v Istri, ki zahtevamo spoštovanje zakonov in civilizirano obnašanje tujih državljanov. Ti spoštujejo zakone v svoji domovini, medtem ko se norčujejo iz zakonov Republike Hrvaške."

Število ilegalnih prebivalcev v t. i. istrskih favelah je sicer nemogoče natančno določiti, a kot predvidevajo, gre za okoli 30 tisoč ljudi. V Istri tako že obstajajo občine in mesta, kjer število začasnih prebivalcev presega število stalnih. Nelegalne gradnje pa tamkajšnjim prebivalcem povzročajo vrsto življenjskih, komunalnih in finančnih težav, ki še več let ne bodo rešene, opozarjajo.

Absurdno in nerealno je, še pišejo, da te nelegalne hiše že nekaj mesecev po črni gradnji postanejo legalne, s prijavljenim prebivališčem, hišno številko in ulico – vse ob pomoči "lokal patriotov". "V drugih evropskih državah bi te deportirali, v Istri pa za nagrado dobiš legalno vikend hišo."

"Če tiha okupacija Istre ni zadosten razlog, da vsi skupaj stopimo v bran Istre, da ta postane del urejene in civilizirane Evrope, ne pa kolonija interesov vsakogar, in če si res želimo evropske Hrvaške, potem moramo prispevati vsi, brez fig v žepu!" pozivajo.

Objavili so tudi dva videoposnetka, na katerih so z dronom ujete črne gradnje na območju. Oba posnetka se zaključita z napisom: "Dovolj je! ustavimo to!"