V Umagu prijeli ugrabitelja ženske

Kot smo poročali, je včeraj v hrvaški Istri potekala velika iskalna akcija, v kateri so sodelovali tudi policijski specialci. Iskali so namreč moškega, ki je zjutraj na parkirišču ugrabil žensko. S silo jo je zvlekel v svoj avtomobil in odpeljal. Žensko so pozneje našli nepoškodovano, moškega pa še iščejo. Je nasilen in nevaren, vpletena v primer pa se poznata.