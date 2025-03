V Umagu začeli rušiti več deset črnih gradenj

Glavni državni inšpektor Andrija Mikulić je za Jutarnji list potrdil, da je na terenu v Umagu te dni 15 inšpektorjev. Precejšen del objektov so že porušili lastniki sami, potem ko so lani poleti dobili odločbe o odstranitvi. Kar tretjina pa jih po Mikulićevih besedah čaka na zadnji korak, to je odstranitev objekta s pomočjo tretjih oseb.

V zadnjem času so na Hrvaškem odstranjevali nezakonite objekte na območju zagrebške, zadarske ter splitsko-dalmatinske županije in na otokih, je pojasnil Mikulić.

Na območju hrvaške Istre so v zadnjih nekaj letih po njegovih navedbah opravili približno 3000 inšpekcijskih nadzorov. V skoraj 70 odstotkih primerov je šlo za nezakonito zgrajene objekte. Sprožili so približno 1500 upravnih postopkov, do danes pa so odstranili več kot 450 objektov.

Na območju celotne Hrvaške so v zadnjih letih prejeli 43.000 prijav, od katerih so jih 41.000 rešili. Odstranili so okoli 2100 objektov.