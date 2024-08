V upravni odbor Fortenove tudi Slovenec Borut Petek

Petek je ustanovitelj in glavni izvršni direktor podjetja Boston Advisors CEE ter ima bogato izobraževalno ozadje z uglednih ustanov, kot so Harvard, MIT in Oxford. Poleg tega je bil osem let gostujoči strokovnjak na Oddelku za vladne in državne zadeve na Univerzi Harvard. Je pa tudi član Globalnega sveta za korporativne zadeve na Univerzi v Oxfordu v Veliki Britaniji, so sporočili s Fortenove.

Med člani upravnega odbora hrvaškega koncerna Fortenova, ki je lastnik Mercatorja, so tudi izvršni direktor Fabris Peruško, Damir Spudić in Ivica Mudrinić.

Kot še piše Delo, je družba Open Pass, ki je v lasti enega najbogatejših Hrvatov Pavaa Vujnovca, lastništvo prevzela prejšnji mesec, ko je bil zaključen postopek lastniške preobrazbe krovnega podjetja hrvaške skupine Fortenova. Po spremembah so iz lastniške strukture izpadle ruske banke, ki so pod zahodnimi sankcijami.