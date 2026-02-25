Naslovnica
Tujina

V urinu triletnice našli sledi kokaina, materi grozi zapor

Zagreb, 25. 02. 2026 15.04 pred 5 minutami 1 min branja 3

Avtor:
K.H.
Kokain

Ženska iz predmestja Zagreba se je znašla v središču preiskave, grozi pa ji najmanj šest mesecev zapora zaradi hude kršitve otrokovih pravic. Rutinski test urina na droge je namreč pokazal pozitiven rezultat na kokain. Sledil je šok, saj se je izkazalo, da je ženska namesto lastnega urina oddala urin svoje triletne hčerke. Za zdaj ni jasno, kako je malčica zaužila drogo.

Občinsko državno tožilstvo v Veliki Gorici je vložilo obtožnico proti ženski, ko se je izkazalo, da so v urinu njene triletne hčerke našli sledi kokaina. 

25-letnica je morala na delovnem mestu opraviti rutinski test na droge, a ker je pred tem uživala droge, se je bala, da bo test pozitiven. Odločila se je, da namesto lastnega na testiranje odda urin svoje hčerke. Izkazalo se je, da je bil tudi test hčerkinega urina pozitiven na kokain, piše Net.hr.

Ko je resnica prišla na dan, je mati sama poklicala policijo in prijavila svojo hčerko, piše v obtožnici. Preiskovalci domnevajo, da je deklica očitno prišla v stik z materinimi drogami in jih zaužila. Na kakšen način je to storila, ni znano. 

Mati trdi, da je drogo kupila, ker je bila pod stresom zaradi nasilnega moža. Pravi, da ji je žal za vse skupaj in da ji ni jasno, kako je njen otrok prišel do droge, saj da drog ne uživa pred otroki. 

Tožilstvo zanjo zahteva leto in dva meseca kazni, od tega šest mesecev zaporne kazni in osem mesecev pogojne kazni s preizkusno dobo štirih let. 

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
25. 02. 2026 16.29
Omg kam smo mi prišli...
Odgovori
+1
1 0
Omizje
25. 02. 2026 16.14
uporaba iste nočne posode .nema toaleta u kuči
Odgovori
0 0
Renee Nicole Good v spomin
25. 02. 2026 16.07
kazni za dilerje in akcije so preblage...za njih uvesti smrtno kazen in bo počasi red . Nimajo smrtne kazni samo kitajci in korejci ...ima jo recimo tudi florida, Teksas...itd ..samo ne za dilerje ...
Odgovori
+3
4 1
