V urinu triletnice našli sledi kokaina, materi grozi zapor

Občinsko državno tožilstvo v Veliki Gorici je vložilo obtožnico proti ženski, ko se je izkazalo, da so v urinu njene triletne hčerke našli sledi kokaina.

25-letnica je morala na delovnem mestu opraviti rutinski test na droge, a ker je pred tem uživala droge, se je bala, da bo test pozitiven. Odločila se je, da namesto lastnega na testiranje odda urin svoje hčerke. Izkazalo se je, da je bil tudi test hčerkinega urina pozitiven na kokain, piše Net.hr.

Ko je resnica prišla na dan, je mati sama poklicala policijo in prijavila svojo hčerko, piše v obtožnici. Preiskovalci domnevajo, da je deklica očitno prišla v stik z materinimi drogami in jih zaužila. Na kakšen način je to storila, ni znano.

Mati trdi, da je drogo kupila, ker je bila pod stresom zaradi nasilnega moža. Pravi, da ji je žal za vse skupaj in da ji ni jasno, kako je njen otrok prišel do droge, saj da drog ne uživa pred otroki.

Tožilstvo zanjo zahteva leto in dva meseca kazni, od tega šest mesecev zaporne kazni in osem mesecev pogojne kazni s preizkusno dobo štirih let.