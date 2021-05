V Varaždinu pretepli učitelja angleščine in ga pustili na cesti. Umrl je v bolnišnici

Policija je že vložila kazensko ovadbo zoper štiri osebe. Gre za 24-letno žensko in tri moške, stare 20, 25 in 29 let. Index.hr sporoča, da so že v priporu. Trije so iz Varaždina, 25-letnik pa je z območja Međimurske županije. Kakšna je bila vloga vsakega posameznika pri kaznivem dejanju, bodo policisti ugotovili med preiskavo, za zdaj se ugiba le o vzroku nesreče.

Nina Čengića , 35-letnega profesorja angleščine na Ekonomski šoli v Varaždinu, so v noči s petka na soboto pretepli v varaždinskem okrožju Graberje. Štiri osebe so ga kruto napadle in pustile nezavestnega na kraju tragedije, je sporočila policija. Našli so ga mimoidoči, poklicali nujno medicinsko pomoč, po sprejemu s hudimi poškodbami je v nedeljo v bolnišnici v Varaždinu umrl.

Hrvaški mediji poročajo, da naj bi Čengić pred tragičnim dogodkom pristojnim organom prijavil klub, kjer se je zabavala mladina. Ta se nahaja v neposredni bližini kraja, kjer so ga pretepli. Klub naj bi prijavil zaradi kršitve epidemioloških ukrepov, delovnega časa in podobno. Zdi se, da so opozorila vodila do tragedije. Kot piše Jutarnji, je Čengić usodni večer, kakor tudi njegovi napadalci, preživel v omenjenem klubu.

Neuradne informacije HRT: Žrtev je bila pijana, napadalci so ga posneli, kako ga tepejo

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja HRT, naj bi v klubu prišlo do nesoglasja med vidno vinjenim 35-letnim profesorjem in štirimi obdolženci. Učitelj naj bi jih verbalno izzival, zaradi česar so ga obtoženci pregnali iz kluba. Profesor naj bi nato poklical poklical policijo, ki se je pozivu tudi odzvala, po njenem odhodu izpred kluba pa je sledilo fizično obračunavanje.

Po poročanju HRT so ga napadalci najprej napadli s pestmi, pretepali naj bi ga tudi s kolesarsko ključavnico in palico. Udarce so mu zadejali po celotnem telesu, predvsem po glavi. Sledile so brce, nato so mu razbili mobilni telefon, uničili dokumente in mu vzeli superge ter na koncu tudi urinirali po njem. Domnevno naj bi eden od obtoženih celotno dogajanje posnel s svojim mobilnim telefonom.

Po informacijah Jutarnjega pa naj bi policija celo preiskovala, ali je ta dogodek povezan s tistim maja lani, ko je oče Čengića, 64-letni Željko ubil 28-letnika. Takrat je Željko Čengić pri svoji počitniški hiši v Međimurju pristopil do avtomobila, v katerem je sedel 28-letnik in po prepiru z njim izvlekel pištolo znamke Beretta ter v mladeniča izstrelil šest strelov. Moški je kasneje umrl zaradi hudih poškodb glave.

Za zdaj še ne kaže, da je umor Nina Čengića povezan s krvavim obračunom njegovega očeta. Policijska preiskava bo pokazala dejanski motiv napada in vlogo vsakega od napadalcev.