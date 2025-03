V Varnostnem svetu ZN posvet o razmerah v BiH

Parlament Republike Srbske je nato v odzivu sprejel več zakonov o prepovedi delovanja pravosodnih in varnostnih institucij BiH na območju entitete. Med njimi je zakon o prepovedi delovanja institucij BiH, ki določa prepoved delovanja sodišča in tožilstva BiH, državne policijske agencije za preiskave in zaščito (Sipa) ter visokega sodnega in tožilskega sveta BiH na območju entitete.

Enostranska ukinitev pristojnosti državnih institucij v entiteti ni v skladu z ustavo BiH. Klub Bošnjakov v zgornjem domu parlamenta entitete je zato pred dnevi napovedal, da bo sprožil vprašanje ključnega nacionalnega interesa, kar bi pomenilo, da bi o potezah parlamenta Republike Srbske odločalo ustavno sodišče entitete.

Tega nato klub Bošnjakov ni storil, pri čemer odločitev njegovih članov ni bila soglasna, poroča sarajevski portal Klix.ba.

S tem so izpolnjeni pogoji, da sporne zakone podpiše predsednik Republike Srbske. Zakoni bodo začeli veljati dan po objavi v uradnem listu entitete. O njih nato lahko presoja še ustavno sodišče BiH ali pa jih Schmidt razveljavi na podlagi svojih pooblastil.

Bošnjaški član predsedstva BiH Denis Bećirović in dva poslanca parlamenta BiH so danes že napovedali, da bodo na ustavno sodišče BiH vložili zahtevo za oceno ustavnosti zakonov.