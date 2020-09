V vasi blizu Osijeka poročajo o invaziji komarjev: nositi moramo zimske kape

Kot poroča 24sata.hr,vas Bijelo Brdo, ki leži 15 kilometrov od Osijeka, gosti visoko število nezaželenih gostov. V Osiješko-baranjski županiji so začetek meseca zabeležili večji porast komarjev. Prebivalci na tem območju so sicer že navajeni na večje število komarjev, ki jim vsako poletje 'pijejo kri'. Čez dan ni tako hudo, a zjutraj in zvečer prebivalci nosijo zimske kape in se mažejo z večjo količino repelentov, kljub temu pa to ne prepreči pikov, poroča 24sata.hr.