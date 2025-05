Papeža Frančiška k večnemu počitku pospremilo 400.000 ljudi

Nočna pot v Rim

Morda še bolj pomembni gostje kot voditelji držav, so bili tisoči in tisoči, ki so se od papeža Frančiška poslovili kot navadni ljudje. Pokojni papež se je prav njim najbolj približal. Tudi veliko Slovencev je to tako cenilo, da so odpotovali v Rim, da bi se poslovili od Frančiška. Nad Ljubljano se je v petek ravno temnilo, ko so se zbrali še zadnji, ki so se v teh dneh namenili na dolgo pot proti večnemu mestu. Navigacija je kazala, da bodo tam ob 2:37 tam, vendar jih je nato čakala še ura hoje. Kombiji so namreč smeli le do obrobja mesta.