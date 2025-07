V Vatikanu izbrali sodnike, ki bodo sodili Rupniku

Potem ko je dikasterij za nauk vere januarja zaključil preiskavo proti Rupniku, je argentinski kardinal Fernandez marca potrdil, da poteka izbira treh sodnikov, ki bodo neodvisni od dikasterija. Danes je potrdil, da so jih izbrali.

Pri tem je po njegovih besedah Vatikan želel najti ljudi, ki "nimajo interesov in so zunaj suma". Zdaj delajo s "potrebno zaupnostjo", je dodal ob robu novinarske konference v Vatikanu. Glede začetka sojenja Rupniku pa je odgovoril, da je treba spoštovati določene korake, kot je denimo obveščanje žrtev, in da časovnica ni odvisna od njega.

Na vprašanje, kako je mogoče, da je bilo izobčenje Rupnika, ker je dal odvezo ženski, s katero je imel spolni odnos, preklicano, pa je kardinal Fernandez po poročanju Primorskega dnevnika odgovoril, da se to zgodi pogosteje, kot si lahko predstavljajo. "Včasih se izobčenje uvede in odpravi isti dan," je dodal.

Odvetnica nekaj Rupnikovih žrtev Laura Sgro je v odzivu pozdravila izbiro sodnikov, a izpostavila potrebo po čimprejšnjem začetku sojenja. "Zdaj naj se sojenje čim prej začne in omogoči žrtvam, da sodelujejo kot oškodovanke in ne le kot priče, da bi zaščitili njihovo pravico do obrambe in preglednosti, ki je prav tako potrebna kot zaupnost," je dejala.

Skupina redovnic iz skupnosti Loyola je Rupnika, sicer tudi znanega verskega umetnika, leta 2021 obtožila, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno in psihično zlorabljal, zlasti v skupnosti v Ljubljani, v kateri je deloval in ki jo je Vatikan kasneje razpustil. Obtožilo naj bi ga 20 redovnic. Jezuitski red, iz katerega je prihajal tudi pokojni papež Frančišek, je Rupnika junija 2023 izključil. Rupnik, ki ostaja duhovnik, obtožbe zanika.

Dikasterij za nauk vere v Vatikanu je po preiskavi odločil, da so obtožbe zastarale. Vendar ga je Frančišek oktobra 2023 zaprosil, naj znova preuči primer.