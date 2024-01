V Vatikanu izrekli prvo obsodbo zaradi spolne zlorabe

Obsodili so ga zaradi izkoriščanja mladoletne osebe in spolnih odnosov z leto dni mlajšim najstnikom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zlorabe so se začele leta 2007, ko je bil Gabriele Martinelli star 14 let, njegova žrtev pa 13. Mlajšega fanta je spolno zlorabljal vse do leta 2012, ko je bil Martinelli star 19 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pritožbeno sodišče je s tem razveljavilo oprostilno sodbo na prvostopenjskem sodišču iz oktobra 2020, na katerem je tožilstvo zanj zahtevalo šest let zapora zaradi posilstva mlajšega od sebe. Sodniki so presodili, da ni dvoma o spolnih odnosih med Martinellijem in njegovo domnevno žrtvijo, da pa ni dokazov o nasilju ali grožnjah. Takrat so oprostili tudi rektorja predsemenišča v času zlorab, ki je bil obtožen prikrivanja Martinellijevih dejanj.