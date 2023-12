V Vatikanu na božičnem drevesu prižgali praznične luči

Vatikan letos krasi 30 metrov visoka jelka iz italijanske dežele Piemont. Drevo bodo po koncu prazničnih dni poslali podjetju, ki bo iz njegovega lesa izdelalo igrače za otroke, te pa bodo nato razdelili prek Karitasa.

To so "geste spoštovanja in hvaležnosti za darove Boga", je dejal papež Frančišek, ki je sprejel delegacijo iz Piemonta, od koder je prispelo drevo.

Jaslice se medtem tokrat poklanjajo 800. obletnici prvih jasli, ki jih je v votlini blizu kraja Greccio postavil Frančišek Asiški in prihajajo iz škofije Rieti severno od Rima. Njihova postavitev med drugim predstavlja štiri frančiškanska svetišča iz tamkajšnje Rietske doline.

Tako božično drevo kot jaslice bodo postavljeni do praznika Jezusovega krsta 7. januarja.