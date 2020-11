Poglejte, kako so v Vatikanu postavljali slovensko božično drevo

V Vatikan je ponoči prispela 30 metrov visoka smreka iz kočevskih gozdov, ki je stara 75 let in tehta sedem ton. Dopoldne so jo tudi postavili, morali pa jo bodo še okrasiti z okraski, ki so jih prav tako izdelali v Sloveniji. Stala bo do 10. januarja, je danes povedal veleposlanik Štunf. Oglejte si, kako so jo postavljali.