PRENOS V ŽIVO: Vse oči uprte v dimnik: bo dim bel ali črn?

Ko bodo kardinali izvolili novega papeža, bo protodiakon Dominique Mamberti stopil na balkon bazilike svetega Petra in izrekel znamenite besede Nuntio vobis gaudium magnum: Papam habemus (Z velikim veseljem vam oznanjam: imamo papeža) . Novoizvoljeni papež v svojem prvem nastopu pred verniki podeli blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi).

Volitve so tajne, ves čas volitev je kardinalom prepovedan stik z zunanjim svetom in so pod prisego zavezani molčečnosti. Glasujejo tako, da na volilne lističe zapišejo ime tistega, za katerega po svojem prepričanju in navdihu Svetega duha menijo, da je najprimernejši za papeža. Glasujejo lahko največ štirikrat na dan - dvakrat dopoldne in dvakrat popoldne, dim se pokadi dvakrat dnevno.

Za izvolitev sta potrebni dve tretjini veljavnih glasov vseh navzočih kardinalov elektorjev, kar tokrat pomeni 89 glasov.

V medijih se pojavljajo imena verjetnih kandidatov, a je glede na pretekle izkušnje nemogoče napovedati, koga bodo izbrali.