LGBT+ katoličani na prvem zgodovinskem romanju v Vatikanu

V Vatikanu ta konec tedna v okviru svetega leta poteka prvo romanje pripadnikov skupnosti LGBT+ in njihovih bližnjih. Srečanja, ki je pomemben signal za večjo raznolikost v katoliški cerkvi, se udeležuje več kot tisoč vernikov. Medtem ko cerkev sprejema LGBT+ pripradnike pa je na Madžarskem policija prepovedala parado ponosa, ki naj bi potekala oktobra v mestu Pecs na jugu Madžarske. Organizatorji vztrajajo, da bodo nadaljevali z organizacijo edine večje letne parade ponosa zunaj prestolnice

Povabilu italijanskega združenja La Tenda di Gionata (Jonatanov šotor) na romanje se je odzvalo več kot 1400 vernikov iz okoli 20 držav. Združenje je leta 2018 ustanovil duhovnik David Esposito z željo, da bi krščanske skupnosti naredile prostor za vse ter sprejemale in podpirale tudi osebe iz skupnosti LGBT+ in vse žrtve diskriminacije. Več sto romarjev se je zjutraj udeležilo maše v matični cerkvi jezuitov Il Gesu v središču Rima, ki jo je vodil podpredsednik italijanske škofovske konference. Zasebna avdienca romarjev pri papežu Leonu XIV. ni predvidena.

Papež Leon XIV. FOTO: AP icon-expand

Čeprav so skupine LGBT+ že obiskale Vatikan, je to prvič, da je takšno romanje uvrščeno v uradni koledar svetega leta, poroča AFP. "To je za nas res pomemben signal, da se počutimo bolj vključene v Cerkev," je za AFP povedal 35-letni Francoz iz kanadskega Quebeca Hugo, ki ni želel razkriti svojega priimka. Izrazil je upanje, da bo to omogočilo, da bodo številni bolj odprti do istospolno usmerjenih v Cerkvi. Prejšnji papež Frančišek se je zavzemal za strpno obravnavo istospolno usmerjenih. Kmalu po začetku svojega pontifikata leta 2013 je na vprašanje o istospolno usmerjenih katoličanih odgovoril z vprašanjem: "Kdo sem jaz, da bi sodil?"

LGBT+ zastava FOTO: Shutterstock icon-expand

Leta 2022 je istospolno usmerjenim katoličanom napisal pismo, v katerem je zapisal, da jih Cerkev ne zavrača. V pogovoru za ameriško tiskovno agencijo AP pa je leta 2023 ponovil stališče, da katoliška cerkev ne sme biti sovražna do istospolno usmerjenih. Dejal je še, da so zakoni v številnih državah, ki kriminalizirajo homoseksualnost, krivični. "Biti homoseksualec ni zločin," je poudaril. Novi papež Leon XIV., ki Cerkev vodi nekaj mesecev, se glede te teme za zdaj ni javno opredelil.

Na Madžarskem prepovedali parado

Medtem ko cerkev sprejema LGBT+ pripradnike pa je na Madžarskem policija prepovedala parado ponosa, ki naj bi potekala oktobra v mestu Pecs na jugu Madžarske. Organizatorji vztrajajo, da bodo nadaljevali z organizacijo edine večje letne parade ponosa zunaj prestolnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Policija je v petek zvečer sporočila, da je prepovedala parado ponosa, ki naj bi potekala 4. oktobra v mestu Pecs. Ukrep so utemeljili s sklicevanjem na letošnje spremembe zakonov in ustave, ki prepovedujejo organiziranje zborovanj, ki spodbujajo istospolno usmerjenost.

Madžarska parada ponosa FOTO: AP icon-expand

Na Madžarskem so v času vladavine premierja Viktorja Orbana sprejeli vrsto zakonov, ki omejujejo pravice pripadnikov skupnosti LGBTIQ+ v imenu zaščite otrok. Med drugim je marca z zakonom prepovedala parado ponosa. Zakon za udeležence predvideva tudi globe do 500 evrov, organizatorje pa lahko doleti enoletna zaporna kazen. Aprila pa je madžarski parlament potrdil več ustavnih dopolnil, med njimi določbo o tem, da je oseba lahko le moškega ali ženskega spola.

Madžarska parada ponosa FOTO: AP icon-expand