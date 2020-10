V Vatikanu prvo sojenje glede domnevne spolne zlorabe

Kakšni so očitki?

Martinelli je obtožen spolnega napada na dečka v semenišču Pius X v Vatikanu, kjer so ministranti, ki sodelujejo pri maši v baziliki sv. Petra. Tudi sam je obiskoval semenišče in pozneje postal duhovnik, tožilci pa trdijo, da Radice ni preprečil njegovega posvečenja, čeprav je vedel za obtožbe.

V sredo so med osemminutnim zaslišanjem v majhni sodni dvorani obtožbe zoper oba moška prebrali na glas. Martinelli je bil obtožen, da je prisilil dečka, ki ga iz pravnih razlogov ni mogoče imenovati, k "telesnim dejanjem". Zlorabe naj bi se začele, ko je bil otrok star 13 let, trajale pa naj bi več let. Radice je bil medtem obtožen prikrivanja domnevnega napada in poskušanja preusmeritve uradnih preiskav.

Med zaslišanjem noben moški ni govoril, sojenje pa je bilo prekinjeno za dva tedna.

Pretresena katoliška cerkev

V semenišču, ki je le nekaj metrov stran od mesta, kjer živi papež Frančišek, se izobražujejo ministranti za sodelovanje pri mašah. O obtožbah o spolnem napadu naj bi vedeli že od leta 2012, a so jih novinarji odkrili šele leta 2017, ko so govorili s sostanovalcem domnevne žrtve. Obtožbe o endemičnih zlorabah, ki segajo že desetletja nazaj, so Katoliško cerkev pretresle do temeljev. Papež Frančišek si prizadeva, da bi se s tem spoprijel, vendar njegovi kritiki menijo, da je prepočasen, da bi spoznal razsežnost omenjenih dejanj. Ker se obtožbe še naprej pojavljajo, je jasno, s kakšno goro potencialnih primerov se Cerkev še vedno sooča.

Papež Frančišek je, ko je bil leta 2013 izvoljen, pozval k "odločnim ukrepom", vendar kritiki pravijo, da ni storil dovolj glede škofov, ki naj bi prikrivali spolno zlorabo. Avgusta 2018 je pisal vsem rimokatoličanom in obsodil klerikalno spolno zlorabo ter zahteval konec prikrivanja. Lani pa je rimskokatoliški duhovščini 'ukazal', da prijavlja primere spolne zlorabe in prikrivanja Cerkvi.