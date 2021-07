V Vatikanu se začenja prelomno sojenje, tudi proti kardinalu Becciuju

Posebna pozornost je namenjena 73-letnemu kardinalu Giovanniju Angelu Becciuju , doslej najvišjemu vatikanskemu uradniku, ki mu bodo sodili zaradi finančnega kriminala. To je mogoče, ker mu je papež Frančišek odvzel imuniteto in ga septembra lani tudi odstavil s položaja zaradi domnevnega nepotizma.

Na zatožni klopi bo sicer več cerkvenih in laičnih uslužbencev državnega sekretariata, visokih sodelavcev vatikanskih finančnih služb in oseb iz mednarodne finančne skupnosti. Med njimi so švicarski odvetnik Rene Bruelhart, ki je v preteklosti vodil vatikanski finančni urad, ter italijanska investicijska posrednika Gianluigi Torzi in Raffaele Mincione.

Prav tako je med desetimi obtoženimi osebami 40-letna Cecilia Marogna s Sardinije, ki naj bi delala za Becciuja in naj bi prejemala denar iz državne blagajne Svetega sedeža na račun svojega podjetja Logsic s sedežem v Ljubljani. Vsi našteti vse očitke na svoj račun zanikajo.

Odmevna afera je izbruhnila leta 2019 zaradi zgrešene naložbe v luksuzne nepremičnine v Londonu, v kateri je rimskokatoliška cerkev utrpela velike izgube. Za to naj bi bila zlorabljena tudi sredstva iz Petrovega novčiča, nabirke, s katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih cerkve. Domnevne nepravilnosti so nato od julija 2019 preiskovali različni vatikanski in italijanski organi. Preiskave so segle tudi v druge države, med drugim v Združene arabske emirate, Veliko Britanijo, ZDA, Luksemburg, Švico in Slovenijo.