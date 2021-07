V Vatikanu začetek sojenja proti kardinalu Becciuju

Posebna pozornost je namenjena 73-letnemu kardinalu Becciuju, doslej najvišjemu vatikanskemu uradniku, ki mu bodo sodili zaradi finančnega kriminala. Obtožen je poneverb, zlorabe položaja in napeljevanja h krivemu pričanju, pa tudi prelivanja denarja ter sklepanja pogodb s podjetji in dobrodelnimi organizacijami, ki sta jih nadzorovala njegova brata na Sardiniji.

Sojenje naj bi predstavljalo pomembno prelomnico z vidika močno načete finančne kredibilnosti vatikanske administracije. Povečalo naj bi njeno preglednost in verodostojnost ter pokazalo, da tudi v Vatikanu ni nihče nad zakonom, ugotavljajo analitiki.

Odmevna afera je izbruhnila leta 2019 zaradi zgrešene naložbe v luksuzne nepremičnine v Londonu, v kateri je rimskokatoliška cerkev utrpela ogromne izgube. Za to naj bi bila zlorabljena tudi sredstva iz Petrovega novčiča, nabirke, s katero papež podpira karitativna dela med najrevnejšimi po svetu.

Na zatožni klopi bo sicer več cerkvenih in laičnih uslužbencev državnega sekretariata, visokih sodelavcev vatikanskih finančnih služb in oseb iz mednarodne finančne skupnosti. Med njimi je tudi 40-letna Cecilia Marogna , ki naj bi prejemala denar iz državne blagajne Svetega sedeža na račun svojega podjetja Logsic s sedežem v Ljubljani. Vsi našteti vse očitke na svoj račun zanikajo.

Prvi zaslišanji danes in v sredo naj bi bili namenjeni predvsem uvodnim postopkovnim zadevam, nato pa bodo sojenje predvidoma prekinili in ga nadaljevali oktobra. Sojenje bo zaradi pandemičnih omejitev in velikega števila obtoženih, odvetnikov ter novinarjev potekalo v začasni sodni dvorani v vatikanskih muzejih, saj je vatikanska običajna sodna dvorana premajhna.