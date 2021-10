V več evropskih državah težave zaradi silovitega vetra

Močan veter povzroča težave v več evropskih državah. Na Poljskem so umrli štirje ljudje, še šest jih je bilo poškodovanih. Veter je težave povzročal še v Franciji, Nemčiji, na Nizozemskem in Češkem. Močan veter je nekaj preglavic povzročil tudi v severovzhodni Sloveniji in na Dolenjskem. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so zabeležili 21 dogodkov. Največ je bilo podrtih dreves, v štirih primerih je veter delno odkril strehe stanovanjskih hiš in enega poslovnega objekta.

V Nemčiji je orkan Ignatz poskrbel za velike težave v železniškem prometu. Kot so sporočile nemške železnice, je ta v celoti zastal v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija. Prizadete so tudi dežele Posarje, Hessen, Porenje-Pfalško, Baden-Württemberg, Bavarska in deli Saške, kjer je prišlo do izpada železniških povezav ali zamud.

Na Poljskem je najhuje na jugu države v regiji Spodnja Šlezija, od koder poročajo o štirih smrtnih žrtvah. Ena oseba je umrla, ko je poltovornjak odpihnilo s ceste, druga, ko je na gradbinca padla stena hiše v gradnji. V mestu Vroclav je drevo padlo na osebni avtomobil, umrli sta dve osebi. Zaradi silovitega vetra so vremenoslovci že izdali opozorilo za skoraj celotno Poljsko; izjema sta dve regiji. Na Češkem je vihar povzročil gmotno škodo in prometne zastoje zaradi podrtih dreves. Ta so ohromila tudi železniški promet v državi. Veter je odkrival strehe. Poškodovani sta najmanj dve osebi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na severu Francije je zaradi silovitega vetra brez elektrike ostalo več kot četrt milijona gospodinjstev. Z Nizozemske poročajo o odpovedi letalskih poletov, gmotni škodi in najmanj štirih lažje poškodovanih. V Nemčiji je orkanski veter povzročil kaos v železniškem prometu. V Franciji vihar Aurore povzroča težave v železniškem prometu že od srede popoldan. Po besedah francoskega ministra za promet Jean-Baptista Djebbarija je najhuje na območju okrog prestolnice Pariz, v Normandiji, na severu Francije in na vzhodu regije Lorena. Na družbenih omrežjih so uporabniki objavili številne fotografije podrtih dreves. Poleg tega je bilo na zahodu Bretanje zaradi poplav uničenih več domov.

Na Nizozemskem so bili zaradi padajočih strešnikov in podrtih dreves lažje poškodovani štirje ljudje. Nastala je tudi gmotna škoda, so danes sporočile pristojne oblasti. Na amsterdamskem letališču Schiphol so morali odpovedati lete. Oviran je tudi železniški promet. Veter preglavice povzročal tudi v Sloveniji V naselju Dobrovlje v občini Zreče je podrto drevo poškodovalo hišo, na Pragerskem pa je drevo padlo na osebno vozilo. Posledice vetroloma so odpravljali gasilci dveh poklicnih gasilskih enot in 13 prostovoljnih gasilskih društev, so sporočili iz uprave. Po podatkih Agencije RS za okolje je predvsem v severovzhodni Sloveniji pihal močan jugozahodnik, ki je na izpostavljenih legah dosegal okoli 80 kilometrov na uro.

