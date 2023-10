V več evropskih mestih množični protesti v podporo Palestincem

Londonska policija je pred napovedanim protestom opozorila, da bo aretirala vsakogar, ki bo izražal podporo skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas. Podobni protesti so potekali tudi v Manchestru in Edinburghu na Škotskem.

Na ulicah Londona se je zbralo več tisoč protestnikov, ki so nosili palestinske zastave in transparente z napisi kot so "svoboda za Palestino" , "končajte pokol" in "sankcije proti Izraelu" .

"Če verjameš v mednarodno pravo, če verjameš v človekove pravice, moraš obsoditi to, kar izraelska vojska počne v Gazi," je v svojem nagovoru protestnikom, zbranim v Londonu, povedal nekdanji vodja opozicijske laburistične stranke Jeremy Corbyn .

Britanska policija poroča o porastu antisemitskih incidentov, v Sussexu pa je policija aretirala 22-letnico, ki je izražala podporo Hamasu. Hamas v Veliki Britaniji velja za teroristično organizacijo, za izražanje podpore pa je zagrožena kazen celo do 14 let zapora.

Protestniki v Londonu so šli tudi mimo sedeža britanske vlade in vzklikali gesla proti premierju Rishiju Sunaku , ki je skupaj z ZDA in drugimi vladami po napadih Hamasa, ki so zahtevali več kot 1300 življenj, izrazil podporo Izraelu.

Okrog 700 protestnikov se je zbralo tudi v nemškem Düsseldorfu. V drugih večjih nemških mestih, kot so Berlin, Frankfurt in München, pa so proteste zaradi bojazni pred nasiljem prepovedali.

Okoli tisoč ljudi se je zbralo tudi v Koebenhavnu na Danskem.

Italijanska tiskovna agencija Ansa pa je poročala, da se je v Milanu zbralo okrog 3000 ljudi, ki so izražali podporo Palestincem, v Torinu okoli 2000, v Firencah pa 400. Tako kot drugje so nosili palestinske zastave in transparente ter vzklikali gesla v podporo Palestincem.

Pro-palestinski protestniki so šli na ulice tudi v Bernu in Ženevi v Švici. Prav tako so protesti potekali tudi v Turčiji, v Istanbulu se je zbralo več kot tisoč protestnikov.