V več nemških deželah sprostili omejitvene ukrepe

V več nemških deželah so danes sprostili omejitvene ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. V Severnem Porenju-Vestfaliji maske na prostem niso več obvezne, povečali so tudi število obiskovalcev na večjih javnih prireditvah, na univerzah poteka pouk v predavalnicah ob pogoju PCT. Na Bavarskem po letu in pol znova odpirajo nočne klube. V Berlinu načrtujejo odpravo mask za učence do vključno šestega razreda.

Na Bavarskem so sicer uvedli zaostren pogoj PCT v sektorjih, kjer imajo potrošniki in zaposleni stik z drugimi. Tako je vstop dovoljen cepljenim, prebolelim in tistim, ki imajo negativni PCR test na novi koronavirus. Hitri testi in testi za samotestiranje niso več veljavni, poroča portal Tagesschau. V Severnem Porenju-Vestfaliji maske na prostem niso več obvezne. FOTO: Dreamstime Tudi v Posarju je znova dovoljen ples v klubih. V deželi bodo odpravili večino omejitev za osebe, ki izpolnjujejo PCT, saj jim tudi v zaprtih prostorih ni več treba nositi mask. Tudi v šolah niso več obvezne maske. O podobnem koraku glede šol razmišlja tudi več drugih nemških dežel ali pa so že odpravili obveznost zaščitnih mask. V Berlinu bodo na primer prihodnji teden odpravili zaščitne maske za vse do vključno šestega razreda. Nemški inštitut Roberta Kocha je sicer v zadnjem dnevu potrdil še 10.118 novih okužb in 73 smrti zaradi covida-19. Incidenca okužb na 100.000 ljudi v zadnjih sedmih dni je 64,7, pred tednom dni je bila 62,5.