V velikem požaru v razvpitem zaporu Evin poškodovanih osem oseb

V soboto zvečer je v razvpitem zaporu Evin, v katerem so zaprti politični zaporniki, novinarji in tuji državljani, izbruhnil velik požar. Odjeknili so tudi streli in eksplozije. Po zadnjih informacijah naj bi bilo poškodovanih osem oseb, ni pa še znano, zakaj ali kako je do požara prišlo. Čeprav iranske oblasti mirijo, da so se razmere umirile, pa na splet še vedno prihajajo posnetki, ki mečejo dvom na njihove besede.

Na spletu so se pojavili videoposnetki, ki prikazujejo plamene in dim, ki se je valil iz razvpitega zapora v iranski prestolnici. Slišati je mogoče tudi strele in eksplozije, ki prihajajo iz zapora Evin. Čeprav se glede na posnetke zdi, da se požar nadaljuje pa je uradnik za lokalne medije dejal, da je situacija pod nadzorom, poroča BBC. Iran se sicer že več tednov sooča s protivladnimi protesti. Prvič so izbruhnili o smrti 22-letne Mashe Amini, ki je umrla v rokah iranske moralne policije. Tamkajšnje oblasti so dejale, da je dekle umrlo zaradi srčnega infarkta, vendar pa njena družina navedbam oporeka ter trdi, da je umrla zaradi nasilja policistov. Kot poroča britanski medij, za zdaj še ni znano, ali je incident v zaporu povezan z nedavnimi protesti. A prav lahko bi bile, saj je bilo več sto protestnikov zaprtih prav v zaporu Evin. Teheranski guverner je sicer za državno televizijo dejal, da je v enem od kril zapora prišlo, v katerem so zaprti manjši kriminalci, do nemirov, a da so razmere zdaj že popolnoma mirne. Vendar pa so za zdaj razmere v zaporu še vedno nejasne, saj na splet še vedno prihajajo posnetki požara, na katerih je slišati tudi strele. Spet druge objave prikazujejo zapornike, ki so splezali na streho zapora. Po poročanju državne agencije IRNA je bilo v požaru sicer poškodovanih osem oseb. Posnetki, ki so zakrožili po spletu, pa niso prikazovali le gorečega zapora, temveč tudi množico ljudi, ki so pred zaporom vzklikali enega glavnih sloganov protivladnega protestnega gibanja: "Smrt diktatorju." Promet pred zaporom je obstal, v zapor pa je prišla tudi policija za izgrede. Družine nekaterih zapornikov so povedale, da ne morejo vzpostaviti stika s svojimi sorodniki, kar bi sicer lahko storili, ter da se zdi, da je prekinjena tudi internetna povezava v zaporu. Britansko-iranska državljana Nazanin Zaghari-Ratcliffe in Anoosheh Ashoori sta bila v zaporu Evin več let zaprta zaradi obtožb vohunjenja, ki sta jih sicer oba zanikala. V začetku leta sta bila izpuščena iz tega zloglasnega zapora. Se je pa po poročanju Reutersa v sredo vanj vrnil iranski Američan Siamak Namazi, ki je v Evinu zaradi obtožb, povezanih z vohunjenjem zaprt že skoraj sedem let. Pred tem so mu odobrili krajši izhod iz zapora, je povedal njegov odvetnik. Zapor je že dolgo tarča kritik že zahodnih skupin za človekove pravice. Organizacija Human Rights Watch je oblasti v zaporu obtožila groženj z mučenjem in zaporno kaznijo za nedoločen čas ter dolgotrajnih zasliševanj in odrekanja zdravstvene oskrbe pripornikom. Skupina hekerjev, ki se imenuje Edalat-e Ali (Alijeva pravičnost), je avgusta lani objavila videoposnetke razkritih posnetkov nadzornih kamer iz zapora Evin, ki prikazujejo paznike, kako pretepajo ali grdo ravnajo z zaporniki. Nekatere tuje vlade, katerih državljani so v zaporu, so zaradi dogajanja v Evinu izrazile zaskrbljenost. Tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva je na primer dejal, da spremljajo dogodke, minister za varnost britanske vlade pa je požar označil za "zelo zaskrbljujoč razvoj dogodkov".