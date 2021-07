V Velikem slanem jezeru zabeležili zgodovinsko nizko raven vode

Ameriško zvezno državo Utah pesti huda suša, zaradi česar se je vodna gladina v Velikem slanem jezeru spustila na rekordno nizko raven. Povprečna dnevna gladina vode je padla približno centimeter pod prejšnjim rekordom, ki je bil postavljen leta 1963.

Vodostaji na Velikem slanem jezeru v severnem delu ameriške zvezne države Utah so dosegli zgodovinsko nizko raven. Povprečna dnevna gladina vode je padla pod prejšnji rekord, ki je znašal 1,278 metra, kar vpliva tudi na prostoživeče živali. Namestnica direktorja oddelka za vodne vire v Utahu Candice Hasenyager je dejala, da so novi rekord zabeležili nekaj mesecev pred obdobjem, ko jezero običajno doseže najnižjo raven v letu. To kaže, da bi lahko gladina vode še naprej upadala, poroča The Sky News.

Veliko slano jezero je največje slano jezero na zahodni polobli in v povprečju obsega 4400 kvadratnih kilometrov, vendar pa zaradi plitvosti jezera površina čez leto niha. Veliko slano jezero, ki ga imenujejo tudi ameriško Mrtvo morje, je dom milijonom živali.

Zaradi nizke gladine vode so nekatere čolne potegnili iz vode, da se ne bi zataknili v blatu. Izpostavljenost suhim jezerskim strugam pa bi lahko v zrak dvignila prah, prekrit z arzenom, ki bi ga nato vdihnilo na milijone okoliških prebivalcev. Ljudje že leta preusmerjajo vodo iz rek, ki tečejo v jezero, da bi napajali poljščine in oskrbovali domove. Na najgloblji točki jezero meri le okoli 11 metrov. V spomladanskem času se zaradi spomladanskih odtokov običajno poglobi do 0,5 metra, vendar pa je bila letošnja količina pritoka veliko manjša. Jezero je pridobilo le 15 centimetrov. Huda suša je prizadela tudi številne druge ameriške vode Suša ima na okolje širši vpliv. Zaradi vročine so že presahnila nekatera jezera na zahodu ZDA, poslabšala pa je tudi požare v Kaliforniji in Oregonu. Visoke temperature v zadnjih tednih, ki so dosegle tudi 50 stopinj Celzija, so pod velik pritisk postavile tudi krhko električno omrežje v državi, saj so ljudje množično prižigali klimatske naprave in se borili proti vročini.

icon-expand Suša vpliva tudi na biodiverziteto v Velikem slanem jezeru.

Republikanski guverner Utaha Spencer Cox je ljudi prosil, naj zmanjšajo zalivanje trat, ter jim dejal, naj "molijo za dež". Huda suša je prizadela tudi številne druge ameriške vode. V reki Klamath na severu Kalifornije nizek vodostaj omogoča razcvet zajedavca, ki napada na tisoče mladičev lososov. Predstavniki prostoživečih živali pa so povedali, da se reka Sacramento, največja reka v Kaliforniji, zaradi nenormalno tople vode sooča s "skoraj popolno izgubo" mladih lososov Chinook.

Takšni ekstremni pogoji so običajno posledica kombinacije nenavadnih, kratkoročnih in naravnih vremenskih vzorcev, ki jih povečujejo dolgoročne podnebne spremembe, ki jih povzroča človek. Znanstveniki že dolgo opozarjajo, da bo vreme postajalo vse bolj ekstremno, saj se Zemlja še naprej segreva, podnebne spremembe pa so zahod v zadnjih 30 letih naredile veliko toplejši in bolj suh.