V Veliki Britaniji 12-letnico obtožili umora 80-letnega moškega

Kohlijevega umora je bil sicer že obtožen 15-letnik, ki se bo o krivdi izrekel v sredo, predhodno zaslišanje naj bi medtem steklo jutri. Policija je sprva zaradi suma umora aretirala pet ljudi: poleg njega še 14-letnico, 12-letnika in dve 12-letnici. Štiri osebe so po zaslišanju izpustili.

Kaj se je zgodilo?

80-letnik je bil napaden 1. septembra okoli 18.30, in sicer v bližini vhoda v park Bramle Way. Obdukcija je pokazala, da je umrl zaradi poškodbe vratu.

Kohli je 40 let živel v isti hiši v stanovanjskem predmestju južno od središča mesta Leicester. Policija je imela julija z njim že "predhodni stik", in sicer v zvezi z antisocialnim vedenjem, še poroča policija. Je pa policija zadevo predala Neodvisnemu uradu za policijsko vedenje (IOPC), ki je kasneje sporočil, da bo policija izvedla lastne preiskave, a da bodo preiskavo odprli, če bodo prejeli "dodatne informacije, ki bi lahko nakazovale na povezavo med policijskimi dejanji ali neukrepanji in tragično smrtjo g. Kohlija", poroča The Guardian.

Njegova družina ga je opisala kot ljubečega moža, očeta in dedka.

"Bhim se je rad smejal," so med drugim povedali in dodali, da je bil vedno nasmejan in zgovoren. "Bil je glavni šaljivec v družini in vedno nas je rad spravil v smeh," so še povedali.