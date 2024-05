V Veliki Britaniji dolga leta prikrivali škandal z okuženo krvjo

V Veliki Britaniji so bili med letoma 1970 in 1991 pacienti zavestno izpostavljeni nesprejemljivim tveganjem, ko so jih v nacionalnem zdravstvenem sistemu NHS zdravili z okuženo krvjo, v novem poročilu ugotavlja neodvisna preiskava. Zdravnikom, vladi in NHS očitajo poskus prikrivanja škandala, ki bi se mu lahko v veliki meri izognili.

Končno poročilo o okuženi krvi je po petih letih preiskave pokazalo, da je med letoma 1970 in 1991 več kot 30.000 ljudi ob transfuziji krvi ali med zdravljenjem v okviru NHS prejelo kri, okuženo z virusom HIV ali hepatitisom C. V tej največji katastrofi v 80-letni zgodovini britanskega javnega zdravstva je za posledicami okužb kasneje umrlo več kot 3000 ljudi. Med žrtvami so bili tisti, ki so potrebovali transfuzijo krvi zaradi nesreč in operacij, ter bolniki s krvnimi boleznimi, kot je hemofilija, ki so se zdravili z izdelki iz darovane krvne plazme. Poleg 3000 umrlih pa je veliko več ljudi vse življenje imelo zdravstvene težave.

V nekaterih primerih so otroke z motnjami strjevanja krvi obravnavali kot "objekte za raziskave". Mnogi so nato zboleli in umrli zaradi aidsa in hepatitisa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 'Katalog napak s katastrofalnimi posledicami za žrtve in njihove bližnje' Dolgo pričakovano poročilo, ki obsega več kot 2500 strani, po navedbah medija razkriva katalog napak s katastrofalnimi posledicami za žrtve in njihove bližnje. V poročilu so ugotovili, da so škandal skušali namerno prikriti, vključno z dokazi, da so vladni uradniki leta 1993 uničili dokumente. Izpostavili so, da ni šlo za zaroto zavajanja peščice ljudi v NHS ali vladi, temveč za način, ki je bil v svojih posledicah "bolj subtilen, prodoren in srhljiv". "Na ta način so prikrili veliko resnice," so zapisali.

