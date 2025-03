V Veliki Britaniji dosmrtni zapor za trojni umor s samostrelom

Kylu Cliffordu so sodbo izrekli v odsotnosti.

Kyle Clifford je julija lani v kraju Bushey blizu Watforda s samostrelom ubil 61-letno ženo nekdanjega policista ter radijskega komentatorja konjskih dirk Johna Hunta in njuni hčeri, 28-letno Hannah in 25-letno Louise.

Napad je načrtoval več dni in med drugim spremljal gibanje Hunta. Sprva je zabodel in ubil Carol Hunt, nato pa eno uro čakal na Louise, jo zvezal, posilil in ubil s samostrelom. Zatem je ubil še Hannah, ko se je vrnila domov iz službe.

Nekdanji vojak je med drugim priznal krivdo za tri umore in posedovanje orožja. Prejšnji teden so ga spoznali še krivega posilstva nekdanje partnerke Louise Hunt, ki je pred tem prekinila zvezo.