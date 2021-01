V Veliki Britaniji nesoglasja glede odpiranja šol, Japonska zaostruje ukrepe

Zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom so se oblasti v Veliki Britaniji, po pritisku lokalnih oblasti in staršev, odločile, da srednje šole ostanejo zaprte do 18. januarja, pa tudi osnovne šole na območjih z visoko stopnjo okužbe. Na Japonskem zaradi porasta okužb z novim koronavirusom razmišljajo o ponovni uvedbi izrednih razmer za širše območje Tokia, se bodo pa nadaljevale priprave na olimpijske igre, načrtovane za poletje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Večina osnovnih šol v Veliki Britaniji naj bi se odprla v ponedeljek, srednje šole pa postopoma januarja. Medtem so se starši spoprijemali z vedno večjo negotovostjo, saj so se lokalne oblasti po vsej državi borile za odložitev ponovnega odprtja šol zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom. Še dan, preden bi se milijoni otrok vrnili v svoje učilnice, je svet Essexa dejal, da bo na lastno pest ponovno zaprl večino šol vsaj do srede, oblasti v Kentu pa so prosile celo ministra za šolstvo, naj dovoli, da šole ostanejo zaprte. Pozivu so se pridružili še v Newcastlu, Gatesheadu in Manchestru.

Srednje šole v Veliki Britaniji ostajajo zaprte.

Oblastem se je uspelo uskladiti in v nedeljo pozno zvečer so sporočile, da bodo srednje šole in fakultete zaprte do 18. januarja, minister za šolstvo Gavin Williamson je še dodal, da bodo srednje šole na 60 "izrednih območjih", kjer je stopnja okužbe še vedno visoka, po 18. januarju še vedno ostale zaprte za večino učencev. Na teh ogroženih območjih bodo osnovne šole prav tako zaprte do 18. januarja. Vlada pa ni ugodila klicem vseh staršev, ki so jih pozivali, naj vse osnovne šole ostanejo zaprte. Premier Boris Johnson je staršem svetoval, naj v ponedeljek zjutraj svoje otroke "zagotovo" pošljejo v šolo. Medtem pa iz Velike Britanije poročajo, da bodo kot prvi na svetu začeli uporabljati cepivo AstraZenece in Univerze v Oxfordu. Pravijo, da delajo še dodaten korak v pravo smer v globalni borbi s pandemijo koronavirusne bolezni. Skupno 530.000 odmerkov do zdaj pripravljenega cepiva je bilo razdeljenih šestim angleškim bolnišnicam. Nato se bo program razširil na stotine drugih krajev po Združenem kraljestvu, vlada pa upa, da bo v nekaj mesecih priskrbela več deset milijonov odmerkov.

Iz Velike Britanije poročajo, da bodo kot prvi na svetu začeli uporabljati cepivo AstraZenece in Univerze v Oxfordu.

"To je ključni mejnik v našem boju proti temu strašnemu virusu in upam, da daje novo upanje vsem, da se začenja konec te pandemije," je dejal minister za zdravje Matt Hancock. Prejšnji mesec je Velika Britanija prva na svetu začela cepljenje s cepivom Pfizerja in BioNTecha, ki ga je treba hraniti pri zelo nizkih temperaturah. Do zdaj je cepivo prejelo približno milijon Britancev. V zadnjih tednih se je v Veliki Britaniji znatno povečalo število novih okužb zaradi pojava novega in bolj kužnega seva virusa. Včeraj je bilo potrjenih skoraj 55.000 novih primerov, v državi pa je do zdaj umrlo več kot 75.000 ljudi, kar jih uvršča na drugo mesto po smrtnosti v Evropi. Britanska vlada je svoj program cepljenja razglasila za najnaprednejšega na svetu, vendar je treba optimizem tega sporočila skrbno uravnotežiti z nujnostjo nadaljnjega upoštevanja epidemioloških smernic, da se prepreči nadaljnje širjenje okužbe. Johnson je dejal, da je v tej državi mogoče zaostriti že tako stroge ukrepe. Pojav in širjenje novega seva virusa je prispeval tudi k pristopu britanske vlade k cepljenju. Na Japonskem zaradi porasta okužb razmišljajo o novih izrednih razmerah za Tokio Guvernerji Tokia in okoliških prefektur so vlado k ponovnim izrednim razmeram pozvali, potem ko so iz prestolnice 1. januarja poročali o rekordnih 1337 novih okužbah z novim koronavirusom. Na Japonskem so izredne razmere zaradi pandemije covida-19 po vsej državi veljale od aprila do konca maja. V državi sicer tedaj ni bilo tako strogih omejitev kot na primer v Evropi. Podjetjem in restavracijam so le priporočili, naj se zapirajo prej, ljudi pa pozvali, naj, če je mogoče, delajo od doma. Večina Japoncev tudi nosi zaščito za nos in usta, ni pa kazni za tiste, ki je ne. Pričakovati je, da bodo vnovične izredne razmere za Tokio razglasili še ta teden. Japonski premier Jošihide Suga je nakazal, da bi bili ukrepi tokrat lahko strožji in bolj ciljno usmerjeni. Dejal je še, da vlada načrtuje tudi kazni za nespoštovanje omejitev. Okrepili naj bi nadzor na mejah. Cepljenje prebivalstva proti covidu-19 naj bi na Japonskem začeli do konca januarja, najprej bodo po napovedih premierja cepili zdravstvene delavce. Suga je dejal, da bi rad sodržavljanom dal zgled, zato se bo cepil.

Tudi Japonska se spopada z večanjem števila okužb.

Se bodo pa bo njegovih besedah nadaljevale priprave na olimpijske igre, načrtovane za poletje. Kot je poudaril premier, bi bile olimpijske igre dokaz, da je človeštvo premagalo novi koronavirus. Olimpijske igre bi sicer morale potekati že lani, a so jih zaradi pandemije preložili. Pandemija covida-19 sicer države s 127 milijoni prebivalcev ni prizadela tako hudo kot številne druge po svetu. Do zdaj so na Japonskem potrdili 240.000 okužb z novim koronavirusom, covid-19 pa je zahteval več kot 3500 življenj. Ukrepe zaostrujejo na Tajskem Tajski premier je ljudi pozval, naj ostanejo doma, saj zaznavajo porast okužb z novim koronavirusom. Tam so v zadnjem dnevu imeli 745 novih okužb, kar v zadnjih mesecih velja za najvišje dnevno število okužb. Zato je vlada v 28 provincah, vključno z Bangkokom, razglasila območja z visokim tveganjem in pozvala ljudi, naj delajo od doma in se izogibajo zbiranju in potovanju. Število strmo narašča od ponovnega izbruha prejšnji mesec, ko so porast okužb zaznali na tržnici z morskimi sadeži v bližini glavnega mesta. Premier Prajut Čan Oča je dejal, da se vlada zaveda potencialne gospodarske škode zaradi ukrepov za širjenje novega koronavirusa."Ne želimo zapreti celotne države, ker vemo, da so lahko posledice" je povedal novinarjem. "To je odvisno od vseh, če se ne želimo okužiti, ostanite 14 do 15 dni doma, da ostanete varni" je dodal Prajut.